El Tiro se dispara

Los rumores sobre el Centro Comercial El Tiro han sido tantos como clientes ha tenido en estos años. Que si El Corte Inglés iba a cerrar, que si no le interesaba meter más tiendas, que si patatín y patatán. El caso es que con una nueva gerencia desde el verano pasado, el centro comercial se ha puesto las pilas y, aunque de momento solo podemos hablar de un buen espacio gastronómico y no de tiendas variadas, El Tiro parece ir disparado a ponerse en el lugar que le corresponde.

ZONA GASTRONÓMICA DE EL TIRO

MURCIA



Dónde: Centro Comercial El Tiro.

Horario: De lunes a domingo.

Precio: De 15 a 35 euros.

'La boca te lía' ha sido hasta el momento una de las pocas opciones para picar algo al salir del cine o de las rebajas de enero. Comida en abundancia a precios muy bajos, ideal para la chavalada que no llega a fin de mes. Estraperlo sigue siendo el único que ofrece pizzas y platos italianos, y Ruta 66 mantenía el monopolio de la hamburguesa hasta el momento. Pero esto se acabó. Con una gran zona común para sentarse, con servicio de limpieza y recogida de bandejas, Taco Güey -mexicano-, La Gastroteca y La Chispica -mediterráneos-, Oll Sushi -japonés-, La Trastienda de Pablo González, similar a la de El Corte Inglés de Murcia capital pero con una línea más callejera, Croquetas Korokke, Creps & Co y La Parrilla, un asador de carne para comer como si no hubiera un mañana, quien no encuentre su comida rápida preferida es porque tiene un problema. Además, a todo esto se le va a sumar en breve Brasa y Leña, un brasileño especialista en carnes a la brasa con ofertas para salir rodando.

Los precios son asequibles, pero no regalados. Un ticket medio por persona de unos 15 euros, como regla general, puede ser una buena referencia. Del mismo modo que el nivel no es bajo, sino que a poco que sepas moverte entre las distintas ofertas, la experiencia puede ser de las más satisfactorias de la cocina rápida de Murcia.