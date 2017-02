Soplar y absorver

La fama que precede a las franquicias gastronómicas me recuerda a la que lucen los actores de telenovela. Son mal vistas por la industria, pero la mayoría de veces son más bonitas y ganan más pasta que los ilustres actores de teatro. Siguiendo la máxima de que siempre hay un momento para casi todo, me acerco al Centro Comercial Nueva Condomina en busca de la última franquicia que han instalado para comprobar si es cierto que el restaurante Udon es tan fascinante como me han soplado un par de pájaros al oído.

UDON

MURCIA



Dónde: Centro Comercial Nueva Condomina.

Precio: Unos 15 euros por persona.

Horario: De lunes a domingo.

Teléfono: 968 813 670.

El servicio es práctico, la música moderna y los asientos unos taburetes sin respaldo que parecen ser cómodos el tiempo justo para que engullas tu comida y te largues a ver tiendas. La idea es que comas lo antes posible y que pueda sentarse otro voraz cliente. Lo que se denomina doblar mesa, que es fundamental en este tipo de negocios.

Como digo, el servicio es práctico. Tres cartulinas con fotos maravillosas de suculentos platos con recomendaciones, menú del día y la propia carta me abruman, casi me bloquean. Pero no. Si te paras a leer un poco es bastante sencillo. Tapas orientales, ensaladas y unos rollitos a modo de sushi, pero en vez de utilizar arroz usan fideos, noodles -fideos- salteados, llamados yaki udon, yakisoba, que os sonará por el anuncio de la tele, thai noodles y curry noodles, o los tradicionales con caldo llamados udon -fideo grueso-, soba -fideo fino- o ramen. En definitiva, fideo fino o grueso, con caldo o salteados.

Antes de probar los fideos, para abrir boca y dejar claro que soy un moderno de verdad, aunque no lleve barba, me pido unas brochetas de tofu rebozadas. Encuentro el rebozado correcto, pero el tofu es total y absolutamente insípido. Tanto es así que viene acompañado de salsa agridulce y picante para darle un poco de color. Sin sentido. Continúo con unas giozas -empanadillas pequeñas- de cerdo que han pasado medio minuto por la plancha y que vienen acompañadas por un cuenquecito de salsa de soja servida en un utensilio de madera para cocer al vapor. Buen relleno, aunque escaso.

La parte interesante de la comida es sin duda los fideos. Para probar los salteados y los que llevan caldo, me declino por los Nabeyaki udon, que están compuestos por pollo marinado, un langostino en tempura, espinacas, huevo, setas shitake, tallos de bambú, fideos gordos y un buen caldo de bonito, mirim y salsa de soja. Realmente reconfortante y divertido de comer tanto con palillos como con la cuchara. Ya sabéis que los chinos y los orientales en general se comen los fideos acercándose bastante al cuenco para absorber los fideos imitando al ruidito de Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'.

Los salteados están amenizados con curry rojo, o sea, que pican moderadamente bien. El primer sabor es de mantequilla y la textura un tanto densa, como apelmazados, pero cumplen con nota. Verduras al vapor para rebajar el picor y unos trocitos de buey perfectamente marcados a la plancha convierten al plato en una comida consistente. Os recomiendo que vayáis con vuestras parejas a probar y que intercambiéis los cuencos cada dos o tres cucharadas, se disfruta más.

De postre, yogurt natural con manzana confitada y galletas de chocolate, mochis, helados, tarta de jengibre, de chocolate y un bizcocho de té verde. Me decanto por el yogurt, pero es mejor pasar palabra. Pronto se instalarán en Murcia capital, espero que no se ruboricen los puristas del teatro.