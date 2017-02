«Sí, mi corazón es murcianico»

Es uno de los nombres que se escriben con caracteres gruesos en la actualidad musical española. Sus últimos discos se lanzan directos al número uno, saborean los placeres del platino ( a menudo doble) y sus conciertos, en recintos mayores, suelen acabar tatuados con las deseadas siete letras: 'sold-out'.

ANTONIO OROZCO

MURCIA



Cuándo: Sábado 4, a las 21.30 horas.

Dónde: Auditorio Víctor Villegas.

Cuánto: Localidades agotadas.

Pero Antonio Orozco (Hospitalet, 1972) no es el habitual cantante lacrimógeno tan del gusto general. O no solo. Salvando las dos o tres canciones no aptas para diabéticos inevitables en el 'pop mainstream', su última entrega discográfica, 'Destino' (2015), emite en frecuencias de dinamismo, frescura y guitarras rock. Le llamo.

-Nunca ha sido un baladista, más allá de los típicos singles, pero 'Destino' (2015) ha sido su álbum más rockero, un disco ágil y dinámico. ¿Se refleja también esto en los directos?

-Pues la verdad que nosotros siempre hemos sido bastante cañeros, pero en este caso incluso más. Lo dije en la presentación: este es el disco por el que uno se bebería los mares. Entonces alguien me preguntó si eso significaba que nunca había hecho el disco que quería. Bien, pues... yo nunca he hecho lo que me ha dado la gana al cien por ciento. No por nada, sino porque uno cuando empieza se dirige a ciertos mercados que desconoce y hay ciertas pautas, ¿no? Tienes que ir marcando tu camino poco a poco. Pero este disco lo hice con Xavi [Pérez, su productor y amigo, una persona clave en su carrera, fallecido hace dos meses], que en paz descanse, y es un disco hecho y pensado para el directo. Y mira, es el disco que más éxito ha tenido de crítica. Espero que la gente lo disfrute tanto como la última vez en el Villegas, que fue impresionante.

-Siempre ha tenido una relación estrecha con Murcia. Que no queden localidades para este concierto no es novedad, pero incluso recuerdo una gira -la de 'Cadizfornia' (2006)- que la preparó y estrenó aquí. Buena onda.

-Sí, yo durante un tiempo estuve trabajando con un promotor murciano, Javier Tomás, y en aquella época pasé mucho tiempo en Murcia. He vivido allí, tengo muy buenos amigos, he pasado momentos muy buenos de mi vida, me he enamorado, me he desenamorado, he vivido... y también he bebido [ríe]. Solo puedo estar agradecido. Mi corazón es murcianico.

-Siempre se ha dicho que es difícil llegar, pero aún más lo es mantenerse. Usted lo ha logrado y son ya 17 años de carrera. ¿Cómo se consigue esto, cuál es el secreto de Antonio Orozco?

-Pues... [piensa] yo creo que es una cuestión de perseverancia. Xavi, con quien tanto tiempo pasaba, solía decirme que nunca había visto a nadie que trabajase tanto. Pero en realidad no es una forma de trabajar, es una forma de vivir. Yo no concibo un día sin hacer nada en particular, siempre hay cosas que hacer, cosas que escribir, cosas que presentar, cosas que mejorar... Es una devoción por mi trabajo que se ha convertido en una forma de vida. He arriesgado, he invertido todo lo que he ganado en mi propia carrera y supongo que lo volveré a hacer. Porque tampoco entiendo otra forma de vivir ni sé hacer otra cosa. Estudié telecomunicaciones pero a mí un sistema operativo me suena a chino.

-Ha participado como coach tanto en 'La Voz' como en 'La Voz kids'. ¿Qué cree que aportan este tipo de programas, qué le parece más interesante?

-Me da la sensación de que se han convertido en los últimos tiempos en el escaparate más importante de talentos, en lo relacionado con la composición y con la interpretación. Se descubren artistas de primera línea, con más o menos carisma, porque eso es una cosa que el tiempo te lo dará o quitará, pero con unas capacidades por desarrollar bastante importantes. Y bien, por la parte que me toca, la visibilidad que me ha dado ha sido grande. Me siento agradecido y recompensado.

-Uno de los aspectos que no ha variado es su apoyo a causas solidarias, últimamente con el hospital San Juan de Dios de Barcelona. ¿Le parece importante, cree que un artista de su repercusión tiene una cierta responsabilidad social?

-Lo has dicho con las palabras exactas. Es así, tal cual. Toda persona que tenga un cierto alcance mediático, le guste o no, tiene que tener un compromiso social. Para mí es una obligación. Por varios motivos, pero el primero y más importante es que tú estás donde estás porque el público te ha puesto ahí. Y partiendo de esa base, has de devolverle al público lo que este necesita.

-¿Y qué es lo que necesita?

-Pues en la mayoría de los casos lo que necesita es conciencia, aunque suene raro lo que digo. Es la ayuda de la búsqueda, hay mucha gente que quiere ayudar y que no sabe cómo hacerlo, te lo puedo asegurarar. Lo único que yo hago en este caso es explicarle a la gente cómo se puede participar o ayudar al hospital. Por otra parte, siempre trato de que las marcas con las que trabajo estén involucradas de alguna manera en proyectos sociales y solidarios.

-Cuando un artista tiene un respaldo de público como el suyo, ¿sabe que un disco va a funcionar o, por el contrario, la exigencia es mayor?

-No, para nada, te doy mi palabra de honor de que no es así. Nunca lo sabes, es uno de los grandes inconvenientes que tenemos, no sabemos nada. Porque para que una canción encuentre su lugar en un espacio de tiempo, han de ocurrir muchas cosas. Mientras escribes un disco estás viviendo una etapa, pero cuando el disco está terminado, hay que buscar el momento adecuado para que todo concuerde en un espacio de tiempo. Entonces, no solamente es la canción sino que hay muchas variables que influirán y alterarán la comunicación y el impacto inicial de la obra. Aunque es cierto que cuando tú haces un buen disco, elaborado y honesto, suele encontrar su sitio más tarde o más temprano. Y es cierto que en cuantos más países se publique y más gente vaya a escucharlo, la responsabilidad será mayor.

-Es usted un buen cantante pero también una buena persona, señor Orozco.

-Bueno, lo más importante es que tú lo sientas así. Yo soy como soy y no me planteo ser de otra manera. No sé, seguramente esto sea también una cuestión de la edad, yo tengo 44 años, ya no estoy para gilipolleces. A mí el éxito me llega ya con 30 años, no con 20. Yo he perdido y a la vez he ganado porque he querido invertir en mi desarrollo, entonces sé muy bien lo que está pasando todo el rato.

-Y con éxito.

-A lo que yo aspiro hoy ya no es al Grammy o al disco de platino, sino a lograr que mi hijo viva con dignidad y libertad. Ganar premios y vender tiques está muy bien, pero si vienes a mi casa no verás ni un premio. Bueno, el único que tengo, encima de un piano que me regaló Javier Tomás, es uno de la asociación contra el cáncer.

-Puntualmente ha escrito canciones de corte social. ¿Queda mucho por cambiar?

-Yo que he vivido tanto tiempo en Estados Unidos, ver lo que está pasando allí ahora es duro. O el ataque tan brutal que está habiendo estos últimos años contra la cultura, el teatro, el cine, la música... Realmente nos ha convertido en unos auténticos equilibristas. El momento es crítico, casi agónico. Me da mucho vértigo pensar en los chavales que empiezan y tienen que desarrollar sus carreras, porque cada vez es más difícil.

-Ha colaborado en el disco de Funambulista. ¿Bien?

-Ha sido un enorme placer. Es un grande, un puto crack, y aunque ya la está liando muy parda, creo que le vamos a ver pronto en todo lo alto.