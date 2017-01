El descaro de 'Marabunta'

'Marabunta' es un 'show' lleno de diversión e improvisación. Se trata de un espectáculo de Guillem Albà con The All in Orchestra en el que habrá elementos de 'clown' y cabaret. El público asistente ha de estar preparado para interactuar con los siete actores que participan en el escenario. En el Teatro Circo Murcia, esta noche, a las 21.00 horas, destacará la locura, la energía y la ilusión