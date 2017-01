«Sigo teniendo muy presente el espíritu bakala»

Chiquitán chiquiti tan tan tan / que tun pan pan que tun pan que tepe tepe / pan pan pan que tun pan que pin / exta sí, exta no, exta me gusta me la como yo / Hoo ha!». Ni dos 'palabros' más, saben perfectamente dónde estamos. En aquella 'ruta destroy' plagada de discotecas sin horario de cierre que, en la segunda mitad de los 80, discurría por la carretera paralela al mar entre Valencia y Sueca. Pero, con el paso de los años, la Ruta del Bacalao fue abandonando la vanguardista oscuridad del rock industrial de sus inicios y acabó progresivamente entregada al 'sonido mákina', deudor del gabber holandés, y la K se zampó a la C para desde entonces pasar a conocerse como Ruta del Bakalao. Fue entonces cuando irrumpieron los dos grandes iconos de la escena: los parkings de las discotecas y Chimo Bayo. Hoo ah!

Dos libros de reciente publicación nos recuerdan las venturas y despropósitos de aquella ruta levantina que se fue extendiendo hasta mediados de los noventa y que también tuvo su reflejo por estos lares. Por un lado el más analítico y corte sociológico '¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia (1980-1995)' (Editorial Contra), obra del periodista y DJ barcelonés Luis Costa, y por otro el novelado 'No iba a salir y me lié', premio al mejor título del año y en el que el propio Chimo Bayo y la periodista Emma Zafón repasan, bien surtidos de sentido del humor, el hiperhedonismo de una época en la que los fines de semana casi superaban en duración -contando las resacas- a la propia semana.

Desde entonces, y salvando un parón en el que llegó a renegar de una escena que hoy vuelve a reivindicar («fuimos la primera generación que optó por el 'carpe diem' en vez de por la hipoteca del piso»), Chimo Bayo no ha dejado de ofrecer sus sesiones y 'live acts' por toda España. «Sigo viajando por toda España, pinchando. Mi trabajo es mi vida, siempre lo ha sido. Soy un artista bohemio aplicado a la tecnología, algo no muy habitual, y sigo teniendo muy presente el espíritu bakala: el hedonismo, la búsqueda del placer sin meterte con nadie. La gente me sigue queriendo, allá donde voy me tratan con mucho cariño, porque fue con una de mis canciones que empezaron a salir de fiesta y eso no se olvida. Y yo tampoco les olvido a ellos. No son mi público, son mi familia».

El valenciano intenta dignificar el recuerdo de la tan denostada Ruta del Bakalao, si bien huyendo de la nostalgia. «No puedes tener nostalgia de algo irrepetible, y la Ruta lo fue. Cuando me preguntan si puede volver, siempre digo que no, porque nunca va a recuperarse la empatía de aquella época. Había un buen rollo increíble, éramos los hippies del techno», concluye.