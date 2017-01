«Puedo pasar toda la vida pintando el Quijote»

Se pregunta con frecuencia «para qué todo esto y dónde terminará». Se refiere a las más de cuatrocientas pinturas y esculturas que ha realizado en torno a Don Quijote de la Mancha desde hace cinco años. «Era -afirma Petrus Borgia- la tercera vez que leía esta obra de Cervantes. Nada más empezarlo, me llegó el flujo de lo que sentía por el personaje y me dije: a pintarlo. Ahí sigo, terminando de leerlo, pero voy hacia atrás o adelante a la hora de pintar un cuadro». Así surgió 'El acartonamiento del Quijote', la exposición que presenta en el Archivo Regional, y con la que «quiero expresar que la gente no lo lee, por lo que está acartonado y oxidado, no en sí mismo, pero sí en el resultado, porque una novela tan magistral está escrita para leerse... En realidad, el título debería aludir al desacartonamiento, que es lo que yo busco».

Reconoce Petrus Borgia que la aventura artística en la que se ha comprometido «no es un punto de marketing o un argumento para que mi nombre y mi obra brillen. Me puede interesar la cuestión de las ventas, pero en esta colección está por encima de todo lo que siento. De no ser así, no estaría ya cinco años dedicado a lo mismo».

¿Piensa terminar alguna vez? «Posiblemente, nunca, porque, aparte de otras series paralelas que voy realizando, el Quijote me ofrece tanto abanico, que es irrenunciable. El último cuadro que he pintado ha sido sobre niños en la guerra. No aparecen las bombas y las destrucción, pero al ver a los niños taparse los oídos y con cara de horror, es fácil imaginar de qué se trata». ¿También relaciona esto con la obra de Cervantes? «Sí, porque estamos ante un personaje que es el defensor de los débiles. También, en otras obras pinto la destrucción de los grandes edificios babilónicos, con un Quijote presente. Por estas relaciones entiendo que puedo seguir pintando la obra de Cervantes durante toda mi vida».

Dentro de la exposición, una serie está dedicada a retratos, «con cuadros en los que aparece una parte que pudiera simular cómo describe Cervantes al personaje retratado, y otra, con el rostro tal y como lo entiendo yo, después de mis lecturas e investigación. He retratado a una Dulcinea bellísima, que es la evocación de una antigua novia mía. Dulcinea no era, quizá, una campesina como aparece en el cuadro, pero he buscado la imagen de cómo me parece a mí que podía haber sido, y también cómo se la hubiese imaginado Cervantes». También «hay escenas en las que quiero reflejar la psicología del protagonista central, pero sin olvidar a Sancho, Dorotea o Zoraida».

En toda esta inabarcable colección, «lo menos pintado ha sido la batalla contra los molinos, porque es un tema muy trillado. Lo que me interesó desde el principio fue el personaje de Dulcinea, sus dos caras, los desnudos... Era la parte sexual. Luego tuve otra fase, en la que quise expresar las conversaciones entre los personajes, quizá porque lo más difícil pictóricamente y, mucho más, escultóricamente. También hubo una época en la que me interesó el asno, como el mejor amigos de Sancho, y los sueños de Rocinante. Y, hoy por hoy, estoy muy comprometido con los engranajes, con los detalles, de modo que pueda llegar a desarrollar un sonrisa, una mueca, por lo menos en varios bocetos».

Tantos años dedicado a un mismo tema, ¿no es una loca obsesión? «Que cada cual diga lo que quiera. Tengo amigos que me ponen verde, diciéndome que ya está bien del Quijote; pero creo que es entonces cuando más han gustado los cuadros. Seguiré con ello, aunque, a veces, los temas que pinto tienen solo un punto de agarre con esta novela. Puedo seguir toda mi vida pintándolo, porque es una obra tan larga e intensa, tan divertida y descojonante... En mi época universitaria me llamaban pintor de tetas; pues ahora, pintor del Quijote».

Un apartado de la exposición está dedicado al autogiro de Juan de la Cierva. «Fue algo que me ofreció hacer su nieta. Entre otras cosas, he ligado el autogiro con Clavileño, el caballo que creía don Quijote que volaba. También, pienso que el arte y la inventiva son una pasión. Y como el Quijote es un apasionado, lo uno a la inventiva; un modo de buscar ramificaciones, para ir contando otra serie de cosas».

Al margen de esta muestra, Petrus Borgia también se ha implicado en la exposición del Museo Arqueológico, con motivo de IV centenario de la muerte de Cervantes. «Es solo un paréntesis. Yo voy a seguir por mi cuenta, porque creo que, con la celebración del centenario, Cervantes y el Quijote pueden haber ganado algunos adeptos; pero puedo predecir que, a partir de ahora, el acartonamiento va a ser mayor, porque la gente va a empezar a olvidarse. Por esto tiene más sentido para mí continuar con lo que estoy haciendo: intentar desacartonarlo».