«Hay mucho en común, esa es la victoria»

La insoportable levedad del ser indie'. Este podría ser el enunciado de un (hoy inexistente) libro que compilara la historia del movimiento musical independiente en España en las dos últimas décadas. Sería un titular incompleto, pero que reflejaría bien una de las vertientes más transitadas y reconocidas de la escena. Aquella que traza en tonalidades intermedias, que emite en frecuencias ni demasiado amables ni abruptas, ni ruidistas ni en exceso melódicas, que ni susurra ni grita, con textos de tono poético / existencial más tendentes al pesar y la contemplación que a la alegría o el enojo y cuyas viñetas emocionales parecen directamente extraídas de un filme -no demasiado brillante- de Todd Solonz.

Es en este apartado donde encajan por méritos propios Ricardo Lezón y Ramón Rodríguez. El primero, vasco, es el cantante, guitarrista y compositor de McEnroe; el segundo, catalán, lleva diez años publicando como The New Raemon, tras su aventura inicial con Madee. Ambos son piezas intocables del indie nacional, con un fuerte, casi diría incondicional, respaldo por parte de la crítica ad-hoc, piedras angulares de un indie que ya no es joven, que ya no propone novedades vitales, ideológicas o sonoras, y que ha sido reemplazado en su empuje por otras generaciones. Clásicos alternativos, digamos.

El pasado mes de noviembre vio la luz 'Lluvia y truenos', la plasmación en disco del anunciado proyecto conjunto entre New Raemon y McEnroe. Una sucesión de medios tiempos con los sentidos puestos en la calma y la naturaleza que la crítica rápidamente encumbró entre los mejores álbumes nacionales de 2016. Ahora se embarcan en una gira de presentación, arropados por banda eléctrica. Un concierto extenso en el que interpretarán las 12 canciones del disco, así como una selección de canciones de sus carreras en solitario, en la que se anuncia como la ineludible cita indie del mes. Ricardo (ME) y Ramón (NR) atienden amables a 'La Verdad'.

-¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo este proyecto conjunto?

-McEnroe. La idea inicial surgió de Ramón. Nos conocíamos de habernos saludado en algún festival y poco más. Me sorprendió y halagó mucho su propuesta y le dije sí al segundo (ME).

-New Raemon. Llevo años escuchando a McEnroe y siempre pensaba en lo mucho que me gustaría hacer algo con Ricardo, así que hace un par de años me atreví a llamarlo por teléfono y aquí estamos (NR).

-¿Un proyecto de carácter temporal o planean su continuidad? ¿Andan preparando nuevo material por separado?

- ME. Bueno, creo que es más bien un disco atemporal [risas]. Haremos algo más juntos, no sé cuándo ni en qué formato pero algo haremos, seguro. Yo ahora estoy con las canciones de mi primer disco en solitario y él está preparando nuevo disco también.

- NR. Si por mí fuera haríamos un disco juntos cada año. Ahora ando ultimando un asunto importante junto a la ilustradora Paula Bonet, pero no puedo hablar sobre ello todavía). [Se refiere a 'Quema la memoria', un libro que recogerá todas sus letras, acompañadas por ilustraciones de Bonet, y que verá la luz en el mes de abril].

-¿Hay más de complementario o de común en sus respectivas composiciones para 'Lluvia y truenos'?

- ME. Creo que hemos conseguido hacer algo muy difícil y es sonar a algo propio, no a una colección de canciones mezcladas, sino a una banda con dos compositores. Hay más de común, claramente. Y esa es la victoria .

-Escuchando el disco se aprecia una sensación de equilibrio. Igual número de composiciones (y de voces solistas), protagonismo compartido. ¿Hubo alguien que 'tirara más del carro' para que el proyecto fuera tomando forma?

- ME.Todo el proceso fue muy natural y sencillo. Tomamos juntos todas las decisiones y no nos costó nada ponernos de acuerdo. No tengo la sensación de que alguno tirara más o menos porque el carro iba solo. Ha sido un trabajo de equipo total. Creo que a los dos nos hacía mucha ilusión hacer un disco bonito y en eso pusimos todas las ganas.

-El hecho de tratarse de un proyecto compartido, ¿les influyó ya desde el proceso de composición? Quiero decir, ¿hay canciones que igual hubieran encajado en cada uno de sus proyectos personales o son muy ad-hoc?

- ME. Seguramente hay canciones mías que hubiesen encajado en McEnroe y también hay algunas que creo que no. He puesto muchas ganas e ilusión en elegir y componer canciones que estuviesen a la altura. Tenía presente al afrontarlas que la personalidad de Ramón iba a estar allí, pero fue más un reto que un esfuerzo. El hecho de que alguien a quien admiras participe en tus canciones es algo muy ilusionante. Yo he aprendido mucho de esta experiencia.

- NR. Yo te puedo decir que escribí todo el material pensando en Ricardo.

-¿Cómo son los directos, vienen con banda, les acompaña Marc Clos?

- ME. McEnroe estamos en una etapa de pausa ya que Edu y Pablo han sido papás y los demás andan liados con otras cosas, así que vamos con la banda que habitualmente acompaña a Ramón. Son grandes músicos y con ellos es todo muy fácil. Marc Clos no podía faltar, estuvo en la grabación y es parte importante de 'Lluvia y truenos'. Un lujo, que aporta brillo y actitud.

-El disco se grabó en los estudios La Mina, con Raúl Pérez (Pony Bravo, Niño de Elche). McEnroe ya habían grabado con él. ¿Qué aporta Raúl que consideraran importante?

- ME. Raúl tiene muchísimo talento, nos entendió desde el minuto uno; aporta, escucha y sabe. Desde el principio me pareció la persona indicada, quería que Ramón le conociese y sinceramente creo que fue un acierto.

-Momento elogios y carantoñas. ¿Qué les gusta más de su compañero / socio?

- ME. Sigo a Ramón desde sus tiempos de Madee. Me gusta mucho su voz, me gusta mucho su curiosidad, lo que canta y cómo lo hace. Creo que es un artista que nunca se queda quieto y que siempre sale hacia algo interesante.

- NR. Siempre me ha seducido su forma de ver las cosas, de narrarlas y cantarlas.

-¿Ha habido un algo de liberación de cada cual en este disco? Lo pregunto en el sentido de cambiar un tanto el registro, de compartir protagonismo / responsabilidad, de salir un poco de los universos privados?

- ME. Ha habido un mucho de aprendizaje, de sorpresa, de observar cómo se ven tus canciones desde fuera pero desde cerca. Creo que Ramón y yo vamos por un camino muy parecido, buscamos cosas similares a la hora de hacer canciones y hablamos un lenguaje muy cercano. Ha sido muy interesante para mí ver cómo él entendía lo que hago. Tan interesante que, insisto, no creo que esto termine aquí.

- NR. Y además ha habido amistad, lo cual siempre es gratificante.