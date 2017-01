«Muchas canciones nacen en defensa propia»

Lo que este soberbio disco esconde, entre samples de Joe Meek o Lovin' Spoonful y trazos melódicos para enmarcar, es -una vez más- el material del que deberían estar hechos nuestros sueños». Hago mía la certera frase de Carlos Pérez de Ziriza, amigo y colega en esto del periodismo musical, referida a 'Transparente', el último álbum de Tórtel, el proyecto personal del valenciano Jorge Pérez además de uno de los mejores grupos del pop español en la actualidad.

-¡Vaya disco bonito se ha marcado con 'Transparente'! ¿Suena demasiado pedante hablar de búsqueda de belleza? A mí la escucha de su disco me hace bien. Aunque parece que hoy la moda apunta más a la plasmación del mal rollo social en forma de guitarras ruidosas, rabia y pose underground.

-En primer lugar me alegra muchísimo que le guste 'Transparente' y que note en él hasta efectos balsámicos. Me hace mucha ilusión. Como bien dice, estamos en un momento convulso, particularmente muchas de estas canciones nacen precisamente 'en defensa propia' [nota: el título de una de las mejores canciones del disco]. Esta es mi manera de protegerme y también de hacerme fuerte ante lo que me rodea. Cada uno busca su forma de defenderse, su refugio también: hay quien recurre más a las guitarras y la electricidad, yo apuesto por buscar en esos lugares que parecen escondidos, son como otras realidades aunque por supuesto formen parte de esta, solo hace falta prestarles atención.

-En ese sentido, 'Transparente' me sabe a refugio, a dar la espalda a lo prosaico para buscar un mundo sensorialmente más bello.

-Para mí 'Transparente' ha sido como una pequeña obra de orfebrería, hemos intentado cuidar cada detalle y que cada pieza estuviera en su sitio, pero al mismo tiempo he querido trabajar con total libertad y tomarme todo como un juego, así que no me importa que algunas cuestiones parezcan descuidadas desde el punto de vista más técnico o académico.

-No es que sus letras sean abstractas, pero sí da la sensación de que se movieran entre realidades no siempre evidentes o tangibles. Verdad, ficción, ensoñación...

-Siempre me ha gustado el límite que hay entre lo real y lo ficticio. He admirado mucho a la gente que sabe contar historias, por encima de que estas fueran verdaderas o no, eso es lo de menos. Creo que precisamente la propia ficción es un buen punto de partida para seguir inventando, por eso muchas veces parto de algo que he leído en un libro, un personaje de un cómic, algo que he visto en una serie... También en el disco he jugado con bastantes samples, eso me daba la posibilidad de moverme en otro límite que me gusta mucho: la voz propia y lo que es ' robado'. Coger algo para hacerlo tuyo, darle tu propia visión y reconvertirlo. En la mayor parte de las canciones me ha interesado sobre todo crear imágenes, evocar historias. Me gusta pensar que en mis canciones se cuenta mucho más de lo que se dice.

-Como ya veterano del indie, desde sus primeros pasos a final de los 90 con Ciudadano, ¿cómo ha ido cambiando su percepción de la música, o mejor, de la creación musical?

-En lo básico sigo aprendiendo como cuando tenía veinte años y comencé a tocar con Ciudadano. No dejo de sorprenderme y descubrir cosas; mientras no pierda eso seguiré haciendo canciones. Por otro lado, ya son bastantes discos grabados, experiencias en distintos grupos, Ciudadano, Maderita, Coleccionistas, Tórtel... también haciendo música para anuncios y teatro. Todo eso me ha hecho ganar confianza, conocerme mejor y disfrutar más del proceso de composición, creo que antes sufría más. Una de las cosas más importantes que he podido aprender durante este tiempo es a tomarme cada vez menos en serio.

-¿Cuánto hay de placer y cuánto de necesidad, entonces, en su manera de enfrentarse a la música?

-Hay mucho de las dos cosas. Cada vez disfruto más componiendo y grabando, quizá no tanto tocando en directo. A veces las cosas pueden ser un poco frustrantes y agotadoras, pero para mí es fundamental hacer canciones, es efectivamente una necesidad, las hago desde que tengo uso de razón y trato de que mi relación con la música no esté condicionada por mi relación con los sellos, la prensa o el público. Esto es algo mucho más íntimo. No exijo atención, solo sentirme feliz y poder seguir dando pasos adelante.

-En Murcia actuará con una formación reducida. ¿Qué le aporta este formato?

-Hay una energía diferente en el escenario, obviamente no es lo mismo cuando tocamos cinco que cuando lo hacemos tres. Este formato quizá tenga algo menos de 'punch', pero a cambio me gustan mucho los espacios que deja para, por ejemplo, jugar con efectos (reverbs, delays, etc). La voz también toma un lugar más preponderante.

-Valencia siempre ha sido una ciudad con ebullición musical. ¿Cómo aprecia su escena hoy?

-En Valencia hay mucha gente inquieta haciendo cosas muy interesantes. La gran pena es que falte un poco esa respuesta del público, que es fundamental para crear una escena robusta. Creo que las bandas hoy son menos acomodadas y eso es muy bueno.