En familia sabe mejor

Al entrar a La Balsa Redonda del Valle, una balsa redonda, cómo no, nos recibe antes de acceder al restaurante. Hace frío y la opción de quedarse en la terraza con vistas al parque para niños no entra en mis planes, pero tiene una pinta ideal para 'aperitivazos' con sobremesa, familia, amigos, niños, copas y suegras.

LA BALSA REDONDA DEL VALLE

MURCIA



Dónde: Ctra. del Valle, s/n.

Horario: En invierno solo mediodía.

Precio: Unos 30 euros por persona.

Tfno: 968 60 72 44.

El local es un chiringuito de madera en forma de cabaña, con un mostrador de carne madurada, una barra para los que venís de andar los domingos por la mañana y os tomáis una rápida antes de llegar a casa y, por cuestiones obvias, unas estufas a gas para cada mesa mientras Thor y Bóreas siguen acampados en el Sureste español. El servicio es ágil y discreto. Algunos platos los sirven sin decir absolutamente nada, como diciendo: «Un tomate con bonito se sabe que es un tomate con bonito», lo que me resulta demasiado poco. Pero correcto en líneas generales.

Los platos principales del restaurante son los arroces y las carnes a la brasa, pero es de esos locales con una gran carta de entrantes y aperitivos. De hecho, de esta parte de la carta me llaman la atención los muslitos de cangrejo que, muy acertadamente indican que son P.C.S. -la mejor marca del mercado- y un aliciente extra para pedirlos. Continúo con un buen matrimonio, mejorado con una tira de pimiento, dos aceitunas rellenas, una cebolleta pequeña y un diente de ajo en vinagre.

El camarero me recomienda las alcachofas rebozadas con reducción de vinagre balsámico, por lo que accedo, con la condición de que se ahorre el chorrito de 'aceto'. El sabor de la verdura es ácido, muy parecido a las de bote, aunque el camarero asegura que están cocinadas en casa. Me recuerda a ese chiste que dice: «Tienes un peluquín precioso, parece pelo de verdad. No es peluquín, es mí pelo. ¡Ah! Pues tienes un pelo que parece un peluquín».

Unas correctas gambas al ajillo, con la desagradable tripa eliminada para la mejor ingesta y un tomate con bonito en salazón con dos días de cámara más de los que pido, terminan con los entrantes. De primero, si me permitís la licencia, pruebo un excelente caldo con una pelota. Lo encuentro tan rico que apenas le pongo unas gotas de limón.

El arroz con verduras lo había encargado por teléfono al hacer la reserva -recuerden llamar antes siempre y volver a llamar con tiempo si anulan sus reservas en cualquier restaurante del mundo- y sale con cuatro boquerones que previamente nos había ofrecido el servicio y que van fuera del precio de la paella. El punto del arroz es perfecto. Una gran cantidad de tropezones de verduras variadas -coliflor, pimientos, bajocas, habas, calabacín y berenjenas- conviven con un arroz correcto en sabor, pero con margen de mejora si los trocitos de calabacín y berenjena fuesen más finos, ya que retendrían menos líquido y se freirían mejor.

Un filete de angus muy bien madurado a la parrilla y unas patatas panaderas fritas con buen aceite de oliva dan por finalizada la sesión del mundo salado.

De postre, una mouse de maracuyá. Correcta, pero con esa sensación de que al plato le faltan elementos para darlo por terminado. También tienen tarta de queso, de la abuela, de chocolate, de queso con dulce de leche, pan de calatrava y una buena cantidad de granizados para cuando volvamos a la normalidad ambiental de Murcia. No es mala opción: paseo por El Valle y comida en La Balsa Redonda del Valle. Ideal para ir con familia, aunque sea política.