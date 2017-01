Conciertos, cine y museos para un fin de semana con niños

Este fin de semana podremos disfrutar con los más pequeños de espectáculos musicales divertidos en los teatros de Murcia, cine de animación en la filmoteca, cuentacuentos, teatro, un paseo en bici y una visita muy especial al Museo entre otras actividades.

Os dejamos los mejores planes para hacer con los niños en Murcia y ya sabes que para mantenerte informado de todo lo que ocurre en tu ciudad puedes entrar en www.agendamenuda.com y buscar tus planes favoritos, ¡para no perderte nada!

La cigarra y la hormiga

Este será el cuentacuentos que nos ofrece este sábado la Biblioteca Regional. Una hormiga laboriosa, no para de trabajar, recogiendo comida para el invierno. Pero el frio siempre llega y la barriga de la cigarra estará vacío…

Día del niño en el Ramón Gaya

Este sábado, 21 de enero, el museo Ramón Gaya se convierte en un lugar de aprendizaje donde los niños pueden divertirse mientras aprenden recorriendo el museo y realizando diversas actividades preparadas para disfrutar del museo!

Sábados de cuento en El Corte Inglés

Este sábado podremos disfrutar del cuentacuentos: “Juan sin miedo” en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, dentro del ciclo Sábados de cuento. Al finalizar los niños podrán realizar una manualidad en el taller ofrecido.

I Gala benéfica ABAMUR

El auditorio de Algezares acogerá el próximo sábado la I Gala Benéfica ABAMUR, dirigida al público familiar, con espectáculos y actividades para toda la familia. La recaudación irá donada íntegramente a la asociación ABAMUR (Asociación para el tratamiento de niños con Autismo).

The three little pigs

Dentro del ciclo "Pequeño Romea. Cuentos dramatizados en inglés" que este fin de semana nos trae el cuento teatralizado: The Three Little Pigs (Los tres cerditos) un clásico que nos permitirá recordar nuestra infancia junto a nuestros pequeños.

Cuervecito calcetín: La gran carrera

Este fin de semana podremos disfrutar en la Filmoteca, del cine en familia con el pequeño y atrevido Cuervito Calcetín, que destruye por accidente las provisiones que los animales necesitan para pasar el invierno, y pretende ganar una carrera de coches para reponerlas con el dinero del premio.

Mi bici y yo plantamos un árbol

Murcia en Bici nos propone este domingo una ruta familiar, muy sencilla y relajante, por las inmediaciones de la Contraparada para conocer y ayudar a conservar la Mota del río Segura…

Planetario infantil en el Museo de la Ciencia

Como cada domingo el planetario del Museo de la Ciencia y el Agua nos ofrece un viaje para toda la familia por el espacio, con el que los más pequeños aprenderán las constelaciones y reconocerán la Vía Láctea…

Los niños de la isla

El Teatro Circo de Murcia nos ofrece un concierto para toda la familia del polifacético grupo murciano Bosco. Un show musical en el que todos participan…

Un elefante en mi lavadora

El próximo domingo, el Teatro Bernal presenta espectáculo para niños "Un elefante en mi lavadora" interpretado por la Compañía La Chicacharcos & The Katiuskas Band.