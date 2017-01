La Cataluña casual

Irrumpieron en 2008 con 'Els millors professors europeus', una colección de canciones tímidas y sensibles a modo de viñetas de costumbrismo catalán, que fue saludada poco menos que como el esperado advenimiento de la 'nova nació sonora'. Pero los Pep Guardiola del pentagrama justificaron los elogios y han sido capaces de ir haciendo evolucionar su discurso, siempre manteniendo sus señas de identidad y denominación de origen. Con '10 milles per veure una bona armadura' (2011) aumentaron el volumen de arreglos orquestales y el grado de sofisticación, sin abandonar el temido ukelele. Después llegaría 'Atletes, baixin del escenari' (2013), con sus primeros escarceos rock, dinámica cada vez más agrandada hasta llegar a 'Jo competeixo' (2016), disco en el que no parecen competir sino consigo mismos, ahora aceptando cada vez más una cierta tendencia a la épica, acaso marcada por las exigencias de los cada vez más tumultuosos escenarios que acogen sus directos. «Tenemos la suerte de vender discos en Cataluña, básicamente, pero vendemos tantos que los números hacen creer que vendemos en toda España. No perdemos la perspectiva, somos razonables en este sentido», afirma su cantante y guitarrista Guillem Gisbert. En Manel todo es tan correcto y aparentemente casual que parece de diseño.

MANEL

MURCIA



Cuándo: Sábado 21, a las 21.00 horas.

Dónde: Teatro Circo.

Cuánto: 20/18/15 euros (según localidad).