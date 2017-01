El piano de James Rhodes

El pianista londinense James Rhodes actúa esta noche en el Teatro Romea de Murcia, a las 21.00 horas. Con una mirada contemporánea, el concertista interpreta obras de música clásica. El británico, encargado de renovar la música sinfónica, cuenta con varios trabajos a sus espaldas 'Inside tracks: The mix' (2015), 'Five' (2014) o 'Bullets & Lullabiese' (2010). Además, publica artículos en 'The Guardian'.