El investigador Salvador Martínez Pérez ofrecerá hoy la conferencia '¿Por qué recuerdo lo que no quiero y me olvido de lo que sí quiero recordar? ¿Y si me olvido de todo?', que se encuentra encuadrada dentro de las jornadas de la Universidad de Murcia 'Una educación para el siglo XXI. Miradas desde las ciencias y las artes'.