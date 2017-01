Año nuevo, buena música

Año nuevo, buena onda. El recién estrenado 2017 muestra buen aspecto en lo referente a la música popular en la Comunidad de Murcia, pese a la habitual ausencia de la Administración regional y a ese gran oscuro lunar que supondrá la muerte desasistida del SOS 4.8, el festival más multitudinario que hasta ahora ha existido en la Región. Sin ánimo especialmente analítico y atendiendo antes a los datos -y a su valoración- que a los motivos, echemos un vistazo a la situación y previsiones del prometedor joven año entrante.



Liderazgo

Cinco artistas representan el necesario liderazgo que toda escena consistente precisa: Second, M Clan, Neuman, Alondra Bentley y Perro. En el caso de la formación encabezada por Sean Frutos, la duda brilla por su ausencia. En la recién finiquitada anualidad, Second ha sido la tercera banda nacional más solicitada en el amplio panorama de festivales españoles, solo por detrás de Love of Lesbian y Belako. Nada hace sospechar que el asunto vaya a cambiar, dado su convincente directo y la sucesión de temas ganadores que acumulara su ya extensa discografía. Elegidos con todo merecimiento por 'La Verdad' como uno de los 'Murcianos del año', en febrero partirán hacia México, un mercado difícil pero cada día más receptivo con el indie español.

Nada descubro al afirmar que M Clan es el más exitoso grupo, y el que más discos ha facturado, en toda la historia de la música en Murcia. Pero además 2017 les llega en gran momento, tras la publicación de su nuevo y convincente álbum, un 'Delta' que más allá de sus propias virtudes, ha supuesto toda una inyección de credibilidad para la banda de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez. Su gira de presentación, en la que alternan con medida sus facetas más rockera y cancionista, ha vuelto a poner en valor su vigencia creativa, lo que unido a su prestigio y sumado a su colección de 'hits', hace claramente aventurar un verano harto rentable.

Paco Román lleva ya un tiempo trabajando en el que será el cuarto larga duración de Neuman, un disco que debiera ver la luz en mayo de 2017 y que llegará por tanto tres años después de 'If', el disco con el que resultaron finalistas en los European MTV Awards, además de recibir varias nominaciones en los premios MiN. Este pasado año ha sido el de la necesaria pausa para volver con ímpetu renovado. Alondra Bentley, en cambio, ha tenido en 2016 el que ha sido el año de su consolidación nacional definitiva. Siempre con la tentación de un posible lanzamiento internacional y cada vez más solicitada en el ámbito de la moda y la publicidad, está por ver si en los próximos 12 meses habrá finalmente nuevo disco a su nombre. Quien sí lo publicará, probablemente a la caída del verano, será Perro, a la sazón la mejor banda murciana de 2016.



Consolidación

Podrían haber entrado perfectamente en el apartado anterior, pero la apuesta ganadora para este año con denominación de origen Murcia tiene un nombre propio: Varry Brava. No es que no fuera ya un grupo con un amplio reconocimiento a escala nacional, pero su flamante nuevo álbum, el estupendo 'Safari emocional', parece haber puesto de acuerdo a todo el mundo: Varry mola. La banda de Óscar Ferrer, Vicente Illescas y el talento inagotable de Aaron Sáez -sus proyectos paralelos, Dúo Orquesta Regalizes y Piyama también tienen disco en 3, 2, 1- sigue manteniendo su identidad pop canalla e irreverente, pero una imagen algo más seria y algunas letras más emocionales, han acabado por convencer hasta al más receloso. Su fichaje por la poderosa Hook aumentará su presencia y lugar en la parrilla de los festivales de 2017.



Despegue

El apartado del definitivo despegue, tras un año de presencia y posicionamiento, lo ocupan los murcianos Viva Suecia y los cartageneros Nunatak. Los primeros se han convertido en una de las bandas revelación, al lograr ser el segundo grupo debutante con mayor número de escuchas en Spotify, acercándose a los dos millones entre todas sus canciones y solo por detrás de Hinds. Pero si 'La fuerza mayor' funcionó bien, todo hace pensar que su nuevo álbum superará el hito. De momento han adelantado 'A dónde ir', single de presentación del que será su segundo álbum, que verá la luz en febrero. El de Nunatak es un caso tan peculiar como su propia música, de comprometido carácter ecologista, como prueba la 'entrada verde' de sus conciertos: dos euros de cada tique van destinados a ANSE en la lucha por la regeneración del Mar Menor. Dentro de poco más de un mes comienzan la gira GPS, tras haber protagonizado la de AiE, haber presentado 'Nunatak y el pulso infinito' en Aranda de Duero y tener ya confirmados algunos festivales. Un grupo de seguidores no masivos, pero muy fieles. Nuevo EP en septiembre.

Caso singular es el de Noise Box, veterana gran banda que vive un inopinado momento de esplendor gracias a 'Every picture of you is when you were younger', el disco con mejor título de 2016, además de uno de los más valorados por la crítica especializada.



Flow

No conviene olvidarse del hip hop, cada día con mayor predicamento y respuesta en la Región de Murcia, algo por otra parte lógico si tenemos en cuenta su auge a escala nacional. Frecuentes son las batallas de gallos, por ejemplo en Los Molinos del Río, pero también los artistas relevantes, con el consolidado Piezas asentado en la primera división y el joven de 17 años Soge Culebra contando las visitas de sus vídeos en Youtube por millones: casi doce el de 'Cachos de mi alma'. Kaze, Aryon, Soriano, el DJ y productor Jayder o el colectivo El Club de la Lucha son otros nombres relevantes de una escena que tiene sede principal en la sala 12&Medio, aunque no sea la única en programar rap actual prácticamente cada semana. El hip hop murciano tiene 'flow'.



El futuro no está escrito

También conviene prestar atención a jóvenes artistas todavía poco conocidos pero con talento y originalidad suficiente como para esperar que su nombre se convierta en habitual de las virtudes musicales murcianas. Anoten: Marta Casanova, Rey Lobo -preseleccionado a los Goya por su canción 'Cada vez', del filme 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'-, Ingrid Mairlot, Alv McMartin, Poolshake, Estúpido Flanders, los metaleros de trayecto internacional Hitten, The Purple Elephants, Alex Juárez, Myuko... Sin olvidar a veteranos como Parade, Schwarz, Pike Cavalero, Crudo Pimento o Muerdo, entre otros. El futuro no está escrito.



Salas: la base

Lo apuntaba con acierto Ricardo Ruipérez (M Clan) en reciente entrevista con 'La Verdad': «No hay otra ciudad en toda España con tantas salas de buena calidad programando conciertos». Con la salvedad del Teatro Circo Murcia, único espacio público con una programación interesante, la salas privadas -sin apoyo o subvención alguna- son las que mantienen la buena salud del directo en Murcia. Las principales: Garaje Beat Club, 12&Medio, Sala REM y Jazzazza. Sin olvidar otras como Gamma, Musik, Revólver, la onda acústica de La Yesería y la cartagenera de reciente apertura El Santo. Estudios de grabación, técnicos de sonido, medios de comunicación y empresas como Son Buenos, Rafa Gómez, Lady Guitar, César Marín, Toni Peña, Ibolele o Meteórica, contribuyen a redondear la buena salud de la escena musical murciana.



Festivales

Desde luego conviene recordar que, pese al desastre del SOS 4.8, la de Murcia sigue siendo una gran región de festivales. Con La Mar de Músicas, Jazz San Javier y Cartagena Jazz en cabeza, pero sin olvidar otros como Lemon Pop, B-Side, Ventepijo o eventos singulares como el cálido Christmas Rock, el ciclo extendido Microsonidos o el congreso para músicos, con conciertos en las calles, BigUp!