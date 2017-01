Cómo hacer tu propio roscón de Reyes en casa

Antes de ponernos manos a la masa, debemos tener claros los ingredientes necesarios para hacer nuestro propio roscón: 400 gramos de harina, 25 gramos de levadura, un vaso de agua, 100 gramos de azúcar, un vaso de leche, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, cuatro huevos, el zumo de media naranja y medio limón, y una pizca de canela.

Paso 1: la creciente

Para empezar, mezclamos la levadura con 100 gramos de harina y el vaso de agua. Tendrá que quedarnos una masa consistente no pegajosa: la creciente. Es la misma base que utilizan para hacer pan.

Paso 2: los ingredientes

Los ingredientes.

Ponemos el resto de la harina en el bol donde vamos a hacer la masa. Hacemos un pequeño hueco en el centro y colocamos la creciente con el resto de ingredientes: el azúcar, la leche, la mantequilla, los huevos, el zumo y la canela. Y amasamos durante 15 minutos hasta tener, de nuevo, una masa consistente.

Paso 3: el estirado y el relleno

Enrollar la masa alrededor del relleno hasta formar un churro.

Quizá este sea el paso más divertido y en el que pueden ayudarnos los niños de la casa. Consiste en hacer una bola de forma ovalada con la masa y en estirarla con un rodillo, hasta que nos quede alargada como podemos ver en la imagen. Entonces es el momento de ponerle el relleno de crema pastelera, nata o trufa. Y una vez lo tenemos sobre la masa estirada, la enrollamos como si fuera un churro relleno.

Así es como colocan los premios del roscón en la Confitería Consuegra.

Martín, el dueño de la Confitería Consuegra que nos ha revelado la receta del roscón, asegura que el truco para que la masa no se nos quede demasiado pegajosa es dejarla reposar unos minutos para que endurezca, o bien refinarla con un poco de aceite. Al repostero, que lleva más de 50 años haciendo dulces, no le gusta poner agua de azahar a sus roscones porque ''mata el sabor de los demás ingredientes y considero que no es necesaria, pero todo es cuestión de gustos''.

Paso 4: darle forma al roscón

Conseguir darle forma redonda es lo más difícil.

Martín Consuegra dice que este es el paso más difícil para los que no tenemos nada de práctica haciendo roscones. El truco está en hacer un círculo con el churro y pegar los extremos. Si nos cuesta dejarlo redondo, también podemos enrollarlo alrededor de un bol pequeño que nos sirva de guía.

Paso 5: la decoración

Decoraremos el roscón con fruta escarchada, almendras laminadas y azúcar.

Una vez tenemos el futuro roscón sobre la bandeja de horno en la que lo vamos a cocinar, ha llegado el momento de decorarlo. Primero distribuiremos la fruta escarchada, luego colocaremos algunas almendras laminadas y por último el azúcar.

Paso 6: el horneado

Así es como quedará nuetro roscón.

Antes de meterlo al horno, debemos dejarlo dos horas para que fermente la masa con el roscón ya hecho. Pasado ese tiempo, lo cocinaremos a 150 grados durante 20 minutos.