Las cabalgatas de Reyes más chulas de la Región

Se acerca el día más esperado del año para los pequeños de la casa, y para algunos que ya no son tan pequeños: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Han estado meses ultimando los preparativos para que no se les olvide ningún regalo, por eso merecen que vayamos a recibirlos con la mejor de las sonrisas. Pero, ¿todavía no has decidido dónde irás a verlos? 'La Verdad' te lo pone fácil y te recopila cuáles son las cabalgatas más chulas de la Región. ¡Ahí van!

Cieza

En este municipio de unos 35.000 habitantes se dan cita cada 5 de enero los Reyes Magos para hacer una de las entradas más impactantes de la Región. Bajo la dirección de la Organización Juvenil Española (OJE de Cieza), los Reyes Magos llegan a este pueblo por separado, en caballos, cada uno con su comitiva de pajes y bailarinas, y lanzando caramelos para todos los niños y niñas de Cieza. El encuentro de los tres se produce a la entrada del pueblo por el paseo ribereño. Una vez finalizada la cabalgata, en la Plaza de España se representa el tradicional Auto de Reyes Magos, donde espera impaciente el pequeño Jesús. Nuestra recomendación es que no te pierdas las impresionantes vistas de la llegada de Sus Majestades desde el Balcón del Muro.

Mazarrón

A este municipio del litoral, como a muchos otros de la costa murciana, llegan los Reyes Magos en barco. Esta es una de las cabalgatas que más dura en la Región, ya que primero Sus Majestades realizan su aparición sobre las cuatro de la tarde en el Puerto de Mazarrón y luego, sobre las siete, llegan al casco urbano de Mazarrón. Si eliges desplazarte a este pueblo playero para ver la llegada de los Reyes, no puedes perderte cómo desembarcan en el muelle pesquero para montarse en sus carrozas. Además, durante la cabalgata se produce un sorteo de una cesta de Reyes. Y una vez finalizada, Sus Majestades realizan el tradicional reparto de regalos a los niños.

Murcia

Las cabalgatas de las capitales son, casi siempre, las más impresionantes. En este caso, Murcia ofrece desde hace años un espectáculo digno de disfrutar con los niños. Además, una vez finalizada la cabalgata, los Reyes Magos van a pie hasta el Belén Municipal, haciendo una parada en Santo Domingo para retirar del Buzón Real todas las cartas que los niños han ido depositando estos días. Si vas a ver el desfile, te recomendamos que te hagas con un par de sillas antes de la cabalgata. Se pueden comprar por Internet y cuestan siete euros.

Aledo

En Aledo se produce cada año uno de los espectáculos más curiosos de la Región en el que los protagonistas son los Reyes Magos. En la mañana del día seis, sobre las 8.30 horas, un arcángel con una refulgente estrella aparece a caballo en lo alto del pueblo. Cuando todos los niños ya están abriendo sus regalos o a punto de hacerlo, Sus Majestades llegan a la Plaza de la Diputación desde tres puntos diferentes del pueblo. Allí les espera la Cuadrilla de Aledo, que pone la nota musical a este Auto de Reyes. Pero no te pierdas toda la programación, porque durante la tarde también se produce el Baile de Pujas. Toda una fiesta para pasar el día de Reyes fuera de casa y en familia.