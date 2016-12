Rápido y efectivo

Quizás porque la experiencia de hace unos días en La Torre de Alfonso X no fue todo lo satisfactoria que hubiese deseado en cuanto a rapidez del servicio, la agilidad y eficacia de los camareros de Puerta 14 casi llegaron a emocionarme. Es cierto que el local es pequeño, con apenas seis mesas en el interior, pero la terraza completa lo que sería un comedor como mandan los cánones y el servicio no se resiente en momento alguno.

PUERTA 14

CARTAGENA



Dónde: Calle Puerta de Murcia, 2.

Precio: Menú de lunes a viernes, diez euros. Unos 25 euros con carta.

Horario: No cierra, incluidos desayunos.

Teléfono: 968 50 25 33.

Los platos llegan sin explicación alguna a la mesa: los camareros los dejan y siguen su camino; en alguna ocasión se puede ver hasta a un camarero yendo de un lado para otro con la boca ocupada; e incluso no miden bien la salida de platos -marchan la comanda completa y sirven cuando la cocina los tiene listos, casi como en los chinos-, pero esa rapidez poniendo cerveza y trayendo comida es debido a una gran organización que bien podría servir de ejemplo a otros locales, lo que les hace doblar y triplicar mesas en un solo servicio.

La comida no es nada del otro mundo, aunque en la cocina hay mano. Algunos platos erróneos por concepto, como la croqueta de txangurro -centollo-, puesto que las croquetas se deben utilizar para los excedentes -no creo que les sobre centollo todos los días- o porque tienes un sabor y textura únicos a 50 kilómetros a la redonda. No es el caso: bien de textura, de aceite y de rebozado, pero el txangurro no se aprecia por más esfuerzos que haga. Más acertada encuentro la de jamón, con buenos trocitos de cerdo curado y la misma buena melosidad que la anterior.

La sección de 'triángulos' está compuesta por una especie de bocatas variados que pasan por la plancha para llegar a la mesa calientes. Pruebo el de calamares rebozados con alioli, que cumple lo que promete. Entiendo que estos medios bocatas, las mini hamburguesas, los caprichos -aperitivos calientes tipo creps rellenos de queso, jamón, pato y reducción de moscatel-, las raciones -calamar, pulpo, michirones...- y los huevos complacen a los que vienen a picar algo rápido y que las secciones de carnes y pescados están más orientadas a quienes vamos a por todas.

La empanadilla de bacalao y setas tampoco es la combinación más acertada. Si bien la masa es correcta, el sabor del interior se disipa y la textura de las setas cocidas no es la más agradable. La tienen también de carne, ambas caseras, como todo lo que encontramos en el local.

En la sección de platos más contundentes se presentan unos chanquetes rebozados con huevos fritos y jamón. Gran plato. Yema perfecta, rebozado perfecto y jamón de buena calidad. Por cierto, al loro con los tipos de chanquete que encontramos en estas fechas en el mercado y de los que meten otras especies pequeñas como sardinillas o boquerón a precio de chanquete.

También pruebo la merluza rellena de carabineros y salsa de marisco, en lo que podríamos decir que es un homenaje a las recetas de las últimas páginas del 'Hola!'. La ligazón de la salsa se le ha quedado un poco corta y ha quedado un tanto correosa, pero con un buen sabor a marisco. El relleno lo encuentro sabroso, aunque una gamba roja congelada que corona el plato me hace dudar de la cantidad de carabinero que lleva el relleno. Como veis, la cocina de Puerta 14 es del todo correcta, de la que te deja un buen sabor de boca durante todo el día, aunque hay que entender que para mantener precios populares, la calidad, siendo aceptable, no es la más alta de Cartagena.

Para terminar, un delicioso tiramisú a la cartagenera, que no es otra cosa que un tiramisú italiano con el toque que dan los matices del asiático, con chorrito de leche condensada incluido.