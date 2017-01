Los 25 mejores directos de 2016

Obviamente no están todos los que son -entre otros faltan los de Jazz San Javier, cosas de la coincidencia temporal con La Mar de Músicas-, pero sí son todos los que están. Y no están nada mal, máxime si tenemos en cuenta que otros que lo hubieran merecido, como los de Autour de Lucie, Cheikh Lô, Tindersticks o Kassasin Street, no consiguieron entrar. Algo que vuelve a demostrar que, en cuanto a música en directo, la de Murcia es una de las comunidades más recomendables de nuestro país, con puntos tan fuertes como La Mar de Músicas, el Cartagena Jazz o el hoy tristemente agonizante SOS 4.8. Rufus Wainwright vuelve a ocupar el primer escalón -ya lo logró en 2007-, seguido por Silvio Rodríguez -en su mejor visita a Murcia-, Manic Street Preachers, el sorprendente Asaf Avidan y Jay-Jay Johanson. Un top 25 de alta escuela en el que aparecen cuatro españoles y hasta un murciano. Lo que leen son fragmentos de las críticas publicadas en su día en 'La Verdad'.

1. Rufus Wainwright. Teatro Circo Murcia, 20 de octubre. La belleza infinita

Foto: Alfonso Durán / AGM

Irrumpe sobre las tablas como quien va a por el periódico, gesto amable, aspecto casual. Saluda y, mientras se calientan las tostadas, se marca un ‘Candles’ a capella que hace que el mundo se detenga, la gravedad se relativice, la relatividad se esfume, las teorías del entrelazamiento cuántico se desenreden y el capitalismo se tambalee mostrando su lado matrix. Un concierto de gallina en piel y de lágrima en ojo y corazón.

2. Silvio Rodríguez. Cuartel de Artillería, 1 de mayo

Foto: Juan Carlos Caval / AGM

Más cercano siempre al obrero que al patrón, Silvio aprovechó la coyuntura -era el Día del Trabajo- para ofrecer un concierto de alta emotividad, que no fue más brillante porque hubiese aniquilado los hemisferios cerebrales que abrazan la belleza y las emociones. A sus 69 años, el trovador cubano sigue modulando a placer esa voz que envidian los ángeles y que, enredada en poesía, debe degustarse como lo que es: un magnífico regalo.

3. Manic Street Preachers. SOS 4.8, 6 de mayo

Foto: Javier Carrión / AGM

Los Manics («Hola Murcia, cómo estáis, que os jodan», a modo de saludo) ofrecieron uno de los mejores directos de la historia del festival, inscribiendo su nombre en esa memoria en la que figuran Pulp, Morrissey o Franz Ferdinand. El plan consistía en interpretar 'Everything must go' en su 20 aniversario y lo cumplieron por orden y con nota, para si cabe mejorar en las 12 piezas siguientes, con un James Dean Bradfield en estado de gracia.

4. Asaf Avidan. Cartagena Jazz, 5 de noviembre

Foto: Pedro Martínez /AGM

El israelí mostró la cara oculta del talento. Un auténtico vendaval expresivo, una bacanal de los sentidos. Gran 'performer', para disfrutarlo hay que aceptar una premisa: su registro vocal es peculiar, femenino, escaso en graves y de sonido comprimido. Pero una vez dentro, la cantidad de lugares recónditos y de espacios improbables es infinita. Y cada uno de ellos, más extraño y mágico que el anterior. Una bendita excepción, un cromosoma raro.

5. Anna von Hausswolff. La Mar de Músicas, 16 de julio

Foto: Pablo Sánchez / AGM

Una mezcla abrumadora de post-rock gótico y metal escandinavo, ruidoso, intimidante y plagado de fabulosos pasajes tan bellos y abruptos como los gélidos bosques donde habitan los espíritus vikingos. Von Hausswolff es la valquiria y nosotros los héroes con plaza reservada en el Valhalla. No es una muerte dulce, sino dramática, tempestuosa, mitológica: los guerreros no entienden de violines. Pocas veces he muerto con tal sensación de poder.

6. Jay-Jay Johanson. La Mar de Músicas, 23 de julio

Foto: LMM

Un concierto para enamorarse. De tu pareja, de la música, del mismo amor. Una veintena de melodías de seducción, arropadas por piano, batería y algunas secuencias electrónicas, argumentadas desde una voz que es la elegancia en estado puro. Cálida, romántica y profunda hasta abrazar el sentimiento y sin embargo del todo 'cool', amable aun manteniendo una cierta distancia de cortesía, fascinante en todas sus variantes, modos y registros.

7. Madeleine Peyroux. Cartagena Jazz, 26 de noviembre

Foto: Pablo Sánchez/ AGM

De sonoridad íntima y trazo singular, lo ofrecido por la 'chanteuse' estadounidense no fue seducción, sino caricia. Algo delicado y pequeño, una delicia preciosa y casi susurrada, una 'delicatessen' para buenos degustadores. Un golpe de fortuna también, porque el formato le ajusta como anillo al dedo, porque Madeleine ya no rehúye el compromiso y porque difícilmente volveremos a verla tan 'de cerca' y no hablo de distancia física.

8. Ala.Ni. La Mar de Músicas, 15 de julio

Foto: LMM

Marcada por la danza y la moda, lo que evidenció su elevada expresividad escénica, su sonido maneja parámetros sobre todo del jazz vocal, pero también de la ópera, el pop de cámara, el soul y el blues. Dotada con una voz que abarca más octavas de las que admite el pentagrama -de la calidez más desarmante al agudo más improbable-, la sensación es que no sé si se puede cantar mejor, pero desde luego no con más encanto.

9. Niño de Elche. La Mar de Músicas, 17 de julio

Foto: Pablo Sánchez / AGM

Su concierto no solo justificó los elogios vertidos por una crítica rendida a su talento, sino que si cabe aumentó su consideración, dada su extraordinaria capacidad expresiva y poder de fascinación. Su propuesta aúna flamenco -sí-, poesía, noise rock, experimentación, krautrock y danza contemporánea, una de sus disciplinas de origen. Vistos todos ellos no como géneros en sí sino como herramientas para crear su propio género.

10. The Libertines. SOS 4.8, 7 de mayo

Foto: Javier Carrión/ AGM

El redivivo grupo londinense liderado por Pete Doherty y Carl Barât ofreció una primera media hora de pura dinamita, ese rock and roll desaliñado de espíritu punk con actitud de buenos-chicos-por-mal-camino que enamoró al mundo. A veces no entran a tiempo y la afinación es mejorable, pero su mezcla de rabia, desprecio y vulnerabilidad resulta irresistible. Luego lo joderían todo haciendo el gamba hasta el corte de sonido, pero por fortuna la memoria es selectiva.

11. Tom Jones. Plaza de Toros de Murcia, 1 de julio

Foto: Nacho García / AGM

Arropado por nueve músicos con máster en la vieja música del diablo y armado con una voz que sencillamente no se puede tener a los 76 años, el del galés fue un concierto de los de frotarse los oídos. Quien esperara un crooner, un baladista o un cantante pop debió salir estupefacto, pues Tom Jones sentó su base en el mismo corazón de la música negra. El viejo truhán sigue manteniendo prestancia y porte distinguido. Sí, fue inusual.

12. Bob Hund. La Mar de Músicas, 23 de julio

Foto: Pablo Sánchez / AGM

Lo de la banda sueca -estrellas allí, desconocidos aquí- fue una magnífica sorpresa. Con un cantante-frontman (Thomas Öberg) a medio camino entre Iggy Pop y Manu Villena pasados de bebida energética, su propuesta recuerda a aquellas bandas de la new wave más alocadas e imprevisibles (Pere Ubu, Talking Heads, Gruppo Sportivo) para un directo absolutamente vitalista, excitante, inesperado y anfetamínico. El espíritu del punk no andaba lejos.

13. León Benavente. SOS 4.8, 6 de mayo

Foto: Javier Carrión / AGM

Con un crecido Abraham Boba al frente y la máquina murciana César Verdú al fondo -este le daría ritmo hasta a Ismael Serrano-, León Benavente confirmaron que lo suyo no fue flor de un disco. Sus letras son brillantes y su directo es imponente, arrollador. Se lo van a comer todo y se lo merecen porque son la mejor banda de rock de este país, así de claro. 'Gloria' es al menos tan buena como la infalible 'Ser brigada', con la que cerraron.

14. Spring Kings. SOS 4.8, 6 de mayo

Foto: Marcial Guillén / AGM

El primer gran directo, y con él la primera sorpresa -hasta cierto punto, lo habíamos advertido en 'La Verdad'- del SOS 4.8 llegó de manos de Spring King. El joven grupo inglés liderado por el baterista y cantante Tarek Musa ofreció un concierto tan estimulante como otrora solía serlo su gran referente: el punk rock de 1977. Canciones directas, de estribillos coreables, tocadas con frescura, energía y actitud. Tan sencillo, tan infrecuente.

15. Gregory Porter. Cartagena Jazz, 25 de noviembre

Foto: Pablo Sáhchez / AGM

Presencia imponente, sonrisa pacificadora, mirada bondadosa y en la garganta una gema: su voz. Así, con la calma presente y la excelencia en cancha desde el acorde inicial, Gregory Porter conquistó a la audiencia del Cartagena Jazz. Cuando, a la salida, logré deshacerme del abrazo sonoro que había sido el concierto, miré el diccionario y confirmé mis sospechas: la palabra amenaza había desaparecido. La música puede lograr cosas inauditas. I love this game.

16. Damien Jurado. La Mar de Músicas, 22 de julio

Foto: LMM

Desde hace años sabemos que se trata de un excelso cantautor, pero lo más admirable es su habilidad para lograr tanto con tan poco. Un caso de talento virgen al que hay que sumar su intención, sobre todo en el último lustro, de ir más allá, de no repetir sus esquemas victoriosos y trascender los límites de un género -folk rock, americana- que domina a la perfección y cuya estrechez de etiquetado ya no le hace justicia.

17. Calexico. Auditorio Víctor Villegas, 16 de abril

Foto: Juan Carclos Caval/ AGM

Además de la solidez instrumental y el talento como autor de Joey Burns, es la creación y el manejo de los ambientes sonoros lo que difumina la frontera entre el notable y el sobresaliente. Esos pasajes de oscuridad e inquietud, a medio camino entre la belleza y la incomodidad, que entre todos moldean y cuya puerta de salida se advierte tan borrosa como la de un espalda mojada buscando en plena noche la puerta del futuro.

18. Perro. B-Side, 10 de septiembre

Foto: Ignacio Sánchez - Suárez

Perro es ritmo, nervio, adrenalina, intuición y dos dosis de locura. Un grupo sin parangón. Claro que hablamos de cuatro extraterrestres nacidos en Murcia y residentes en la ausencia de prejuicios, que han sabido entender como pocos (¿como nadie?) el espíritu y la esencia del punk original para ofrecerla transformada en algo rotundamente propio y actual. Tremendo pogo el que se montó en las primeras filas. Amo a esta banda, sencillamente inimitable.

19. Lizz Wright. Cartagena Jazz, 3 de noviembre

Foto: Pedro Martínez / AGM

Estaba decidido. No había finalizado aún el excelso concierto inaugural de la 36 edición del Cartagena Jazz, pero a la salida lo haría. Conseguiría colarme en su camerino, le pediría un email o algo y me apuntaría a su congregación. La iglesia de la excelencia y la bondad, el oratorio de la calma y la vibración positiva, el club de Lizz Wright. Luego el manager me pidió el certificado de 20 años de soul y, al salir, un coche pisó un charco. Está bien, que me quiten lo escuchado.

20. Lambchop. Cartagena Jazz, 4 de noviembre

Foto: Perdro Martínez / AGM

La sensación es la de estar ante algo puntualmente muy bello que no llega a embriagar; ante un compositor esencial (Kurt Wagner) que supuestamente ha entrado en trance con un nuevo discurso, pero que a la hora de la verdad no acaba de serlo tanto -nuevo, digo-. De (sí) arriesgo (pero) sin pasarme. El medio camino casi siempre suele ser el más correcto, excepto en el arte. Pese a todo, mantengamos la premisa: Lambchop sí, por supuesto.

21. Eska. La Mar de Músicas, 21 de julio

Foto: LMM

De versatilidad extrema, lo de la londinense es una especie de improbable 'destroy rock'n'roll'. Da la sensación de que hubiera agarrado el libro de la historia del rock y se hubiera dedicado a pervertirla, estilo por estilo. Estos llegué a anotar: noise, reggae, soul, minimal, afro tribal, blues, americana, R&B, folk-de-pajaritos, post punk, no-wave, góspel y pop new wave. Ahí queda eso. Los destroza siempre con brillantez y con una interpretación apabullante, esto sí.

22. Hindi Zahra. La Mar de Músicas, 19 de julio

Foto: LMM

Con un casi siempre presente poso árabe de fondo -y a veces en la superficie, como en el cierre con 'Ahitawa', cantada en tamazight, su lengua materna bereber-, en su discurso podemos encontrar pop abolerado, chanson, psicodelia (tremenda 'To the forces'), jazz manouche, especias orientales y hasta rock cercano al noise. Lo mejor es que no sabes cuál es mejor. Zahra ha añadido intensidad, misterio y cicatriz vital a su convincente propuesta.

23. Nada Surf. Teatro Circo Murcia, 24 de noviembre

Foto: Edu Botella / AGM

Una actitud, divino tesoro, que ha permitido mantenerse a los neoyorkinos durante más de 20 años con la formación intacta y siempre, pequeños inevitables altibajos al margen, en la zona noble de un rock independiente internacional que ahora les muestra en buena forma, con dos álbumes publicados este mismo año. No son estrellas del rock, pero nunca les faltará una docena de escenarios dispuestos a rendirse a sus pies. Los he visto en tres ocasiones, esta fue la mejor.

24. Chvrches. SOS 4.8, 6 de mayo

Foto: Javier Carrión / AGM

Con un directo bastante más caliente de lo que en principio proponen sus canciones de synthpop contemporáneo, Chvrches también rayaron a un notable nivel en el SOS 4.8, en especial para los más jóvenes. Es cierto que todo está pregrabado excepto las voces, pero igual que el asunto resulta y que Lauren Mayberry se desenvuelve en escena cual pez en el agua. Moderno, ameno y con bazas tan ganadoras como 'Leave a trace'.

25. 091. Auditorio Víctor Villegas, 17 de marzo

Foto: Guillermo Carrión / AGM

Magníficas canciones de pulso rock y existencialismo poético. Ese que ejerce como espejo que refleja no solo la imagen propia sino también la del mundo. 091 son ese amigo que te da dos hostias a tiempo cuando empiezas a hacer el tonto. Lo hace en forma de canciones de las que se quedan a vivir en el corazón. La hinchazón se pasa, la emoción perdura. Las respuestas vienen en la última página, pero están cabeza abajo. La confusión seguirá siendo nuestra aliada.