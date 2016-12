Provocación en 'The Hole'

'The Hole' es una gran fiesta desenfadada y canalla por la que irán desfilando grandes artistas nacionales e internacionales que dejarán muestras de su talento en números sorprendentes, provocadores, divertidos y sensuales. 'The Hole' se trata de un espectáculo, dinámico, fresco y descarado en el que no falta algo de erotismo, picardía, humor, rollo canalla, provocación y sensualidad.