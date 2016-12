«El rock and roll no es algo intelectual»

Mañana es Nochebuena; pasado, Navidad y esta noche, la esperada fecha de la presentación en Murcia de 'Delta', el nuevo álbum de M Clan. Un disco de americana, que vio la luz el pasado mes de octubre y que ha vuelto a hacer sonar en radio la música de la banda murciana de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, tras años al margen de las ondas hertzianas. Una colección de canciones, de buenas canciones, que muestra su vertiente más folk-rock y que viene a confirmar a M Clan como una banda de plena vigencia, más allá de su media docena de hits clásicos e incontestables.

M CLAN

MURCIA



Cuándo: Viernes 23, a las 21.30 horas.

Dónde: Auditorio Víctor Villegas.

Cuánto: 30/28 euros (según localidad).

Un paso adelante, de sonido amable pero no exento de riesgo, para cuya gira de presentación, el 'Delta Tour', han decidido tirar la casa por la ventana para presentar un concierto de carácter especial, con una formación ampliada, de más de dos horas de duración, con amplia representación de temas del disco objeto de presentación, tanto como de repertorio habitual, y que ha supuesto una inversión económica importante para el grupo murciano -toda la producción es suya- , consciente de que 'Delta' merece el esfuerzo y de que en los conciertos de verano difícilmente podrán darle tanta 'chance'. Coincido con Ricardo y mientras pide dos cervezas, le enchufo la grabadora. A traición, por supuesto.

-¿Cómo está yendo el 'Delta Tour'?

«Somos muy afortunados. Hemos dado este giro con 'Delta' y es el que más está vendiendo de los últimos. Porque es un buen disco de canciones, orgánico, con sabor y con poso»



«Murcia, a nivel de conciertos, está mejor que nunca. No hay una ciudad en toda España con tantas salas de buena calidad para tocar, ni siquiera sucede en Madrid»

-Bien, muy bien. Es una gira especial, con un repertorio especial, una gira novedosa. Del mismo modo que el disco supone un giro para M Clan, entendimos que la gira debía tener algo diferente, que la gente pague por ver otra cosa. Presentamos muchos temas de 'Delta', hay proyecciones, una gran banda, con músicos como David Soler en el pedal steel y guitarras... Llevamos una producción totalmente propia: controles, todas las mesas, efectos, nuestros técnicos, nuestro camión, nuestro equipo, hasta nuestros focos... Esto artísticamente se nota. Hemos hecho una gran inversión, por eso hemos tenido que subir el precio de las entradas [en Murcia los han mantenido, pero por ejemplo en Bilbao las entradas van a 45 pavos], porque si no, no salen los números. Hemos hecho un sacrificio a nivel empresarial para tocar en sitios puntuales e idóneos, pero tomamos esa decisión arriesgada para dar también un salto artístico. No es una gira rentable económicamente, pero está bien, no pasa nada, si ahora no ganamos dinero, ya lo haremos más adelante.

-Murcia no podía faltar...

-Claro que no. Visto con la perspectiva del tiempo, es algo de agradecer. Nosotros somos muy profetas en nuestra tierra, lo noto en muchas cosas, y esta es una de ellas: las entradas van como un tiro. La gente en Murcia siempre ha respondido. Lo notamos también cuando tocamos fuera, siempre hay alguien que te lo dice: 'somos de Murcia'. No a todos los grupos les sienta bien el paso del tiempo, pero creo que a nosotros sí, no sé por qué.

-Hombre, a lo mejor es porque la suya es una carrera coherente. En todo caso, ¿el concierto será muy acústico?

-No, no, es un concierto con importantes cambios de dinámica. Momentos muy arriba y otros muy abajo. Dar con el repertorio definitivo, encontrar el orden apropiado, nos ha costado unos cuantos conciertos. Todo está muy pensado.

-¿Cuáles están siendo los hitos en vivo, las canciones nuevas más apreciadas en directo?

-Bueno, me gustaría destacar que, después de años sin sonar en las radios comerciales, este año han vuelto a programarnos, más que nunca en los últimos diez años. 'La esperanza' es una de las más aclamadas, porque ha sonado mucho en radio, 'Concierto salvaje' también y, de las que no han sonado en emisoras, 'Delta', 'Noche de desolación' también está gustando mucho... La acogida está siendo muy buena en general.

-¿Y 'Grupos americanos'?

-Esta es con la que abrimos el concierto. Empezamos con tres de 'Delta' y 'Grupos americanos' es la primera. Pero también hemos cambiado 'Las calles están ardiendo', que ahora hacemos con acústica y mandolina o 'Perdido en la ciudad', que va con mandolina, acústica, pedal steel. Además de todos los músicos. La banda suena como un tiro. Ya me dirás.

-¿Es más complicada una gira con disco nuevo, donde la gente conoce menos las canciones, o tal vez más enriquecedor para el músico?

-Ambas cosas. Se tiene que notar que estamos en otro sitio, en otro momento, presentando un disco que tiene un carácter especial. Luego en las fiestas de Valladolid no vamos a poder tocar según qué canciones. Incorporaremos algunas de este disco, del que sinceramente estamos muy satisfechos, pero lógicamente no podremos darle tanta presencia.

-¿La gente encaja bien que no toquen según qué canciones? ¿Hasta qué punto uno se debe a su público? ¿El difícil equilibrio?

-Nosotros tenemos suerte de no ser esclavos de nuestro público. Nuestro público siempre responde bien. Nosotros vamos guiando, que es como debe ser. Hay momentos donde el público te seguirá más y otros menos, pero nosotros no hemos notado eso desde hace muchos años. Somos muy afortunados. Hemos hecho este giro de 'Delta' y es el que más se está vendiendo de los tres o cuatro últimos, más que el 'Price'. ¿Por qué? Porque yo creo que es un muy buen disco de canciones, y eso es algo que a la gente le gusta. Es orgánico, con sabor a madera, un disco con poso.

-'Delta' es un disco de raíz folk y americana, pero el rock and roll sigue presente en cada surco. ¿Cómo aprecia la salud de la vieja 'música del diablo'?

-El rock and roll es un clásico, que no va a morir ni está en decadencia, sino que se mantiene, es algo muy arriba, el directo, la comunicación. El rock and roll no es algo intelectual. Ni debe serlo y cuando pretende serlo, se equivoca. Esa es mi percepción. Yo a veces tengo la tentación de hacer algo más intelectual, en algunas composiciones me gustaría dar un paso más allá, pero entonces me equivoco. Mira a 091, que tenían ese punto intelectual tan maravilloso y tan difícil de llegar, se han hecho famosos después de dejarlo. Y Los Piratas, igual. El rock and roll es algo más físico, más de comunicación directa. Tarque es muy rockero de directo, es su esencia, tiene tanta verdad en eso que transmite mucho.

-Señáleme un disco que suene con frecuencia últimamente en la furgoneta de M Clan.

-Ahora suena bastante Jonas Smith, un compositor americano. Nos pasó el disco David Soler, canta muy bien y sus canciones de folk-pop americano son muy originales. Últimamente a mí me ha dado por escuchar cosas de country original.

-Como músico veterano, ¿cómo ve hoy Murcia en relación a hace 15 o 20 años?

-Lo que veo es que a nivel de conciertos está mejor que nunca, no hay una ciudad en toda España con tantas salas de buena calidad para tocar (Gamma, 12&Medio, Revolver, Garaje Beat, REM), es algo que no pasa ni siquiera en Madrid. Quizá faltaría una sala para 1.500 personas, sería ya la hostia, aunque no sé si habría público para tanto. En ese sentido, es brutal.

-¿Algún consejo o recomendación?

-Para funcionar de verdad, creo que hay que esforzarse en salir fuera de Murcia; esforzarse, no vale con hacer tres conciertos fuera. Es bueno también para darte cuenta dónde está Murcia en el planeta. Porque, joder, aquí se vive tan bien... Con un trabajo y haciendo unos cuantos bolos al año, ya vives bien. Tu playa, tu sol, tus amigos, tus cervezas y unas cuantas actuaciones. Es una zona de confort que para el mundo artístico creo que no es demasiado favorable. Los artistas tienen que buscar mucho más. Y para tener cosas que decir, hay que vivir mucho. Nosotros tenemos la suerte de que Tarque vive intensamente, viaja muchísimo, no para. Y esa hiperactividad le ayuda a tener mucho que contar. No basta con ir los fines de semana a La Yesería a tomártelas con los colegas. No es solo tocar fuera, sino tener vivencias fuera, empaparte, acertar y equivocarte fuera. En los grupos que funcionan, el origen es casi anecdótico.

-¿Alguna banda murciana favorita?

-Second me parece un grupo buenísimo. Han perdido (diez) años de su vida cantando en inglés, pero esa es mi opinión personal. Pero los recuperarán, porque son muy buenos. Lo tienen todo. ¿Qué no tiene Second que tenga Vetusta Morla? Nada. Lo que ocurre es que el mundo indie es muy endogámico y se mira mucho el ombligo, ese es un problema que tenemos porque España es un país un poco acomplejado. Second tocan todos muy bien y tienen compromiso con su música.

-'Arenas movedizas' tenía un punto socialmente enojado que nunca ha sido una característica básica de la música de M Clan, pero que puntualmente se deja ver y que, entiendo, ha desaparecido en 'Delta'. Música y política, ¿mejor cada una por su lado?

-No, no tiene por qué. Creo que hay que ser menos radical con estas cosas, todo es más fluido. Hay canciones que te salen más rabiosas porque en ese momento de tu vida estás más enojado y otras que no es así, como ahora. En una carrera larga tiene que haber de todo. Yo creo que el compromiso político es inherente a la persona.

-¿Se puede hacer algo para que esto mejore en el ámbito social y colectivo?

-No, nosotros no. Yo creo que no está en nuestras manos, es una utopía, nos intentan hacer creer que depende de nosotros, que tenemos incidencia -con elecciones y demás-, pero yo creo que no. Nos engañan, es un hecho, pero la realidad dice que no tenemos mucha capacidad. No podemos hacer nada, ni M Clan como grupo, ni nosotros como ciudadanos. Cada vez importamos menos. El engaño ya forma parte de la realidad. Es un poco 'El show de Truman'. Estamos tan dirigidos... La TV hoy en día se ha convertido en 'la verdad', no importa lo que ocurre sino lo que la TV decide que ha ocurrido.

-Entramos en fechas navideñas. ¿Le gusta la Navidad?

-No [rotundo]. La Navidad la tengo que vivir por mis hijas, la vivo por ellas, pero nunca he sido de espíritu navideño. Me parece otro negocio más. Compromisos, compras por doquier, obligación de consumo. Quizá nuestra vida sea diferente, entiendo que para una persona que está currando todos los días o está viviendo fuera y no ve a su familia, pueda tener más sentido, pero para mí la Navidad lo mejor es que pase cuanto antes.