Piden protección para que una mujer que denunció abusos pueda ir a declarar EFE MURCIA Lunes, 7 mayo 2018, 08:18

Una mujer que denunció por abusos sexuales a su expareja deberá declarar en el juzgado, aunque para ello se tenga que acudir a la fuerza pública para que la proteja ante presuntas presiones. Así se recoge en un auto de la Audiencia Provincial de Murcia cuyo ponente es el magistrado Álvaro Castaño-Penalva, que indica que ante denunciados con un perfil agresivo, posesivo y machista, como es el caso, «los poderes del Estado deben redoblar sus esfuerzos para desterrar el real, habitual y elevado riesgo de que la presunta víctima pudiera ser objeto de presiones para no acudir al juzgado».

La Sala estima así el recurso que la defensa de la denunciante presentó contra una resolución del juzgado de violencia sobre la mujer que acordó el sobreseimiento de las actuaciones al no haber acudido a declarar. La defensa señaló que aunque la ahora apelante no acudió a esa cita por razones que su representación procesal ignoraba, no era procedente sobreseer las actuaciones por las especiales circunstancias que concurren en el caso, especialmente porque el 13 de noviembre de 2017 fue forzada y penetrada vaginalmente sin que ella opusiera resistencia por miedo a las represalias, al ser él muy agresivo. También indicó que el juzgado no había practicado ni una sola diligencia de prueba y que el denunciado cuenta con 20 antecedentes policiales.

Ahora, la Audiencia indica que procede revocar el auto de archivo y hacer lo preciso para que la mujer preste declaración, «ya que en su denuncia constan indicadores de veracidad, especialmente la riqueza de detalles que ofrece en su testimonio policial». También destaca que tampoco puede olvidarse el modo en el que se iniciaron las actuaciones, cuando un grupo de personas retuvo al denunciado, que ebrio y agresivo levantaba la mano a la víctima y la amenazaba.