Cs pide al PP que «aclare si cumplirá su código ético ante la más que segura apertura de juicio a Sánchez» La formación naranja insiste en que el expresidente regional debería dejar ya su escaño y «defenderse en el ámbito privado de las graves acusaciones que pesan contra él» EFE Murcia Martes, 25 julio 2017, 17:56

Ciudadanos exigió este martes al expresidente Pedro Antonio Sánchez que deje su acta de diputado regional y al PP que aclare si va a cumplir con sus estatutos y expulsarlo de la formación, tras conocerse el rechazo de sus alegaciones al procesamiento por su implicación en la trama Púnica.

"No hay ya más plazos, más líneas rojas o más manos en el fuego que poner: PAS va a pasar del escaño al banquillo sin solución de continuidad a no ser que le quede un resquicio de dignidad y vergüenza y deje de inmediato su escaño"señaló el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

El portavoz de Ciudadanos también pidió al PP que "aclare a sus afiliados, votantes y en general a todos los murcianos si cuando se le abra juicio oral a PAS va a cumplir con sus estatutos y principios éticos y va a expulsarlo; o si por el contrario va a convertirse en un vergonzoso escudo de su presidente, protegiéndole de la acción de la justicia y permitiendo que siga cobrando un sueldo con cargo a todos los murcianos".

"Es lamentable que la noticia de hoy siga la tendencia de los últimos meses, y que Pedro Antonio Sánchez vuelva a ser su vergonzoso protagonista. Debe entregar el acta sin más dilación, para que la imagen de nuestra Región no siga siendo arrastrada por el fango", añadió Sánchez.

"Esta situación no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos. No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo", concluyó Miguel Sánchez.