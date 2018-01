La persecución de un presunto narco acaba con 3,5 kilos de coca incautados 00:29 El sospechoso, F.G.S., rodeado de policías, en el garaje donde fue acorralado y del que logró huir en un primer momento. / Edu Botella / AGM La Policía, que también arresta a la novia del sospechoso, registra tres viviendas en Murcia y Valencia y consigue decomisar otros 200 gramos de marihuana ALICIA NEGRE y RICARDO FERNÁNDEZ Murcia Sábado, 27 enero 2018, 02:12

Huía como si le fuera la vida en ello, y con razón. La espectacular persecución de un presunto traficante de drogas, que se desarrolló el jueves por la tarde a lo largo del casco urbano de Murcia, se saldó finalmente con la intervención de 3,5 kilos de cocaína y de 200 gramos de marihuana. Una cantidad de drogas lo suficientemente importante, y en el caso de la primera, considerada además de las que causan un grave daño a la salud, que puede llevar al sospechoso a pasarse una larga temporada entre rejas. Por el momento, permanece detenido en dependencias de la Policía Nacional, donde está siendo interrogado, a la espera de ser puesto a disposición del juzgado de guardia por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y atentado a la autoridad.

Los hechos se iniciaron pasadas las tres y media de la tarde, cuando el presunto narcotraficante, cuya identidad responde a las iniciales F.G.S., conducía su vehículo por la zona de Ronda Sur, donde en apariencia dispone de una vivienda, y se apercibió de la presencia de policías de paisano que le estaban realizando un seguimiento. Su reacción fue tratar de romper el cerco policial y escapar, lo que dio origen a una situación de gran tensión y confusión, en la que los agentes trataron de cerrarle la salida de un garaje con un Audi A5, sin conseguirlo, y en la que en apariencia se llegaron a efectuar varios disparos por parte de las fuerzas policiales, sin que nadie resultara herido. Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía eludió ayer aclarar si los investigadores habían llegado a disparar sus armas durante la persecución del supuesto delincuente, como tampoco dio explicaciones acerca de si los tiros habían sido realizados con ánimo disuasorio o se habían efectuado contra el sospechoso debido a que este, según los primeros datos, había arremetido con su Audi A3 contra los policías. Esta es la razón por la que se le acusa, además del delito de tráfico de drogas, de atentado contra agentes de la autoridad.

Lo cierto es que, según confirmó ayer un portavoz del Teléfono de Emergencias 112, hacia las 15.27 horas se recibieron hasta tres llamadas de vecinos de la zona de Ronda Sur que aseguraron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego y haber visto gente corriendo, muy asustada, en las cercanías del hospital Mesa del Castillo.

La inspección ocular del garaje de Ronda Sur y la búsqueda de drogas en las viviendas vinculadas al sospechoso se prolongaron hasta bien entrada la noche del jueves

Todo apunta a que el joven pasará a disposición judicial mañana domingo

Juan Luis García, uno de los residentes de ese barrio, relató poco después a 'La Verdad' los momentos de gran tensión que se vivieron en el aparcamiento subterráneo donde el sospechoso se vio acorralado y estuvo a punto de ser detenido en un primer momento. «Cuando salíamos con el coche, ha aprovechado para meterse por la rampa a toda velocidad y he podido esquivarlo. Iba pegándole leñazos a los coches y he escuchado varios tiros». Al menos una decena de policías siguieron al fugitivo dentro del garaje, de grandes dimensiones, obligando a las familias que estaban dentro a abandonar el recinto a toda prisa. «A mi mujer le ha dado un ataque. Es un milagro que no haya pasado nada».

Gran despliegue policial

El despliegue de efectivos de la Policía Nacional no logró evitar que el presunto traficante, que iba acompañado de su novia, I.R.M., lograra romper el cerco y escapar hasta llegar a la urbanización Joven Futura, donde fue finalmente arrestado. Poco antes de que los agentes le pusieran las esposas y le leyeran sus derechos, el joven había lanzado a una zona de huertos una bolsa de basura, que fue recuperada inmediatamente por los policías antidroga.

El arresto desencadenó varios registros de inmuebles -hasta tres- y de trasteros, tanto en la ciudad de Murcia como en Valencia, en los que se intervinieron tres kilos y medio de cocaína de gran pureza, 200 gramos de marihuana y diversos útiles vinculados a la manipulación y distribución de drogas.

Las inspecciones de las viviendas de F.G.S. y de otros inmuebles en los que podría guardar sustancias estupefacientes se prolongaron hasta bien entrada la noche entre un fuerte dispositivo policial. Los agentes de la Policía Científica también realizaron un exhaustivo examen del garaje de Ronda Sur en el que se produjeron los incidentes más graves, no solo por los disparos que presuntamente se realizaron sino también por las colisiones que, según testigos, se registraron entre el vehículo del presunto traficante y varios turismos que se encontraban aparcados en ese lugar.

La gravedad de los hechos atribuidos a este joven murciano y la importancia de la cantidad de droga intervenida apuntan a que la redacción del atestado podría prolongarse hasta el domingo, cuando se cumplirían las 72 horas del plazo máximo legal de detención.