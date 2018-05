Periodismo crítico, riguroso y de calidad contra la amenaza del 'paradigma Trump' 05:59 Jaime Abello Banfi, Rosa Belmonte y Benjamín Lana, en la mesa redonda sobre 'El periodismo después de Trump'. / Guillermo Carrión / AGM El director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano apela a la labor de los medios como arma ante la desinformación FUENSANTA CARRERES Murcia Jueves, 10 mayo 2018, 01:39

El futuro está al principio. En las bases del periodismo riguroso, crítico y de calidad, único antídoto contra el 'paradigma Trump' que amenaza las bases de la democracia. El futuro deben buscarlo los periódicos en el principio, en la calidad de los textos, el servicio público y los valores éticos. Así deben encarar los medios de comunicación 'El periodismo después de Trump', a juicio de Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; el director editorial de Medios Regionales y Revistas de Vocento, Benjamín Lana, y la periodista y columnista del diario 'La Verdad' y de 'ABC' Rosa Belmonte, quienes reflexionaron ayer en su intervención en la II edición de Futuro en Español que se celebra en Murcia sobre las claves que marcarán el reto que supone recuperar la confianza de los lectores «después de Trump».

«La independencia es básica contra la manipulación y la crisis de confianza provocadas por Trump» Jaime Abello Banfi

Como en cualquier crisis, «algo negativo puede convertirse en oportunidad», defendió Lana, para quien el paso previo en ese camino pasa por «expiar las culpas, admitir los errores, y entender que el futuro está detrás». Una obligación de autocrítica compartida por Abello Banfi, e irrenunciable, si se repasan las debilidades mostradas por la prensa rigurosa durante la campaña que llevó a Trump hasta la Casa Blanca. La crisis de confianza, generada por la campaña «sin precedentes de manipulación y desprestigio manejada por el presidente americano contra el periodismo crítico, plantea además una crisis de comprensión sobre cuál es el papel del periodismo en la democracia». Un punto de inflexión más acentuado si se tiene en cuenta que «Estados Unidos es el país donde se proponen los paradigmas a nivel global en los campos de la comunicación y la democracia». Esa amenaza obliga a los medios rigurosos, coincidieron Lana y Abello, «a un replanteamiento a fondo, a reconocer que se han cometido errores». A juicio del director editorial de Medios Regionales y Revistas de Vocento, los medios rigurosos «hemos estado pensando en cómo sobrevivíamos, en lugar de plantear la sostenibilidad del periodismo en el futuro». Superada la expiación de culpas, para Lana el reto pasa por olvidar el entorno cuantitativo y recuperar la calidad y el rigor, mirar al periodismo de los valores éticos «y de los pocos amigos. Y, por supuesto, contar buenas historias».

«La solución, al final, estaba al principio; en el servicio público, los valores éticos y la calidad» Benjamín Lana

También para el cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, «el periodismo crítico e independiente es básico para luchar contra la manipulación» ante líderes como el presidente de los Estados Unidos, que utilizan la «intoxicación informativa» como un arma electoral.

«Es el periodista el que debe escrutar al gobernante, y no el gobernante al periodista» Rosa Belmonte

Rosa Belmonte apuntó que el hecho de «que tengamos mucha información no significa que tengamos mucho periodismo», y recordó que «Trump es un medio de comunicación en sí mismo que ha causado gran perplejidad en el mundo» por su forma de actuar. «Es el periodista el que debe escrutar al gobernante y no el gobernante al periodista», advirtió Belmonte, quien remarcó que «el lector del clic no es el que quiero para mi periódico. Creo que un periódico debe ser prescriptor, debe ser 'mí' periódico».

En la búsqueda «con humildad de ese servicio de la ciudadanía», el periodismo debe apoyarse en alianzas con universidades y entidades que «estén del lado del pensamiento crítico; están en juego la noción de verdad y de democracia», estimó Jaime Abello, para quien «el escenario de batalla son las plataformas digitales, no solo las redes sociales -Google también es importante-, en las que se encuentra tanto lo mejor como lo peor. Son herramientas que se han prestado para una lucha feroz, en la cual el periodismo está golpeado». Un reto, una crisis, para la que, concluyó Lana, «la solución, al final, estaba en el principio».