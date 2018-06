Penalizan a una aseguradora por no adelantar indemnizaciones por accidente EFE MURCIA Viernes, 1 junio 2018, 07:29

La compañía de seguros G.E. SA deberá abonar un recargo del 50% sobre los intereses a los que fue condenada por no haber adelantado las indemnizaciones a percibir por dos personas que resultaron lesionadas en un accidente. Así se dispone en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que señala que esos intereses comenzarán a contar desde la fecha de presentación de la demanda, en abril de 2014, y no desde la fecha de la resolución del Juzgado de Primera Instancia, de diciembre de 2016.

La Audiencia estima así el recurso que los afectados presentaron contra la sentencia del Juzgado, que estimó parcialmente su demanda y condenó a la aseguradora a pagar a cada uno de ellos la cantidad de 3.075 euros, más los intereses legales incrementados en el 50%, pero desde la fecha de la misma. Los apelantes expusieron que la compañía tuvo conocimiento del accidente y que, pese a no discutir ni la realidad del mismo ni el nexo causal entre el siniestro y las lesiones que sufrieron, «no consignó cantidad alguna».