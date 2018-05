Pedro Morillas: «Si nos equivocamos, lo hicimos pensando que era legal» Pedro Morillas, junto a la Ciudad de la Justicia. / Nacho García/ AGM Quien fue máximo responsable técnico de Urbanismo explicó las razones por las que se 'perdonó' a Samper la cesión del 10% RICARDO FERNÁNDEZ y ALICIA NEGRE Murcia Jueves, 10 mayo 2018, 02:48

Pedro Morillas no se empeñó ayer en defender la legalidad de la decisión, adoptada en su día, de 'perdonar' al proyecto Nueva Condomina la obligada cesión al municipio del 10% del aprovechamiento urbanístico. No lo intentó, principalmente porque la justicia ya declaró hace unos años que se trató de una resolución no amparada por la legalidad y obligó al promotor a abonar 18 millones de euros al Ayuntamiento, incluso en contra del propio criterio municipal. Lo que sí hizo el antiguo director de la Gerencia de Urbanismo fue ofrecer algunas razones.

«Ellos -dijo en referencia a los promotores- habían asumido una carga de carácter extraordinario para poder acogerse a la 'alternativa B', como era la de construir un estadio de fútbol y cederlo a la ciudad, y consideramos que era una interpretación razonable (que se le dispensara del pago del 10%). Y a día de hoy (a pesar de la sentencia contraria) todavía tenemos dudas de si no se hizo bien».

El fiscal insistió en que el campo de fútbol era precisamente el requisito aceptado por los urbanizadores para acogerse a la 'alternativa B' y disfrutar de un aumento muy considerable del aprovechamiento, así como en el hecho de que la ley en ningún caso amparaba renunciar al 10% de cesión al municipio. Y cuando preguntó a Morillas si habían hecho algún informe para justificar que la entrega del estadio cubriera lo que se dejaba de ingresar por el otro lado, Morillas reconoció que no se había sacado cuenta alguna. «Era algo evidente», razonó.

Atribuyó la decisión a sí mismo, a la jefa de los Servicios Jurídicos y al entonces secretario municipal Valenzuela

Indicó que la decisión la tomaron él, Ana María Vidal (jefa de los Servicios Jurídicos) y el ya fallecido secretario municipal, José Luis Valenzuela, y dijo que «si nos equivocamos fue con la conciencia de que era legal y justo».