La patronal teme nuevos retrasos en la llegada del AVE y el Corredor a Cartagena Una vecina de Cartagena firma a favor del Corredor Mediterráneo. / J. m. Rodríguez / agm El presidente López Miras se compromete a acelerar los plazos al «máximo» y advierte de los perjuicios que causaría «dar bandazos» con el proyecto ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 19 mayo 2018, 03:40

Las fechas ofrecidas la semana pasada por el Ministerio de Fomento para la llegada del AVE a Cartagena, 2023 si entra en superficie y 2025 si lo hace soterrado, no convencen nada a los empresarios cartageneros ni a los de Ferrmed (el 'lobby' de apoyo al Corredor Mediterráneo'), que hasta hoy celebran en Cartagena diversos actos en favor de esta infraestructura. El secretario general adjunto de Ferrmed, Francisco García Calvo, explicó ayer que el hecho de que se haya elegido, por parte del Ayuntamiento y los vecinos, que la alta velocidad llegue a la actual estación de ferrocarril de la ciudad conllevará, «inevitablemente», la descontaminación de los terrenos de El Hondón, algo que, a su juicio, «retrasará el proyecto».

Lo hizo en la conferencia técnica que impartió en una carpa instalada en la plaza de Héroes de Cavite, con motivo del acto '#QuieroCorredor', un evento celebrado en apoyo a esta infraestructura, al que asistió el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; la alcaldesa, Ana Belén Castejón, numerosos consejeros y concejales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento.

«Si llega en superficie costaría 67 millones de euros y si lo hace soterrado saldría por 137 millones. En ambos casos habría que descontaminar, algo que no sé cuánto podría tardar, pero me parece que no sería muy rápido. Por ello, las fechas dadas por el Ministerio no se cumplirán», explicó García Calvo a 'La Verdad'.

De igual opinión es el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández, que insistió en su propuesta de hacer una estación provisional para el AVE mientras se descontamina.

Estudios urbanísticos

Fuentes de la alcaldía cartagenera indicaron en este sentido que la descontaminación de El Hondón ya está prevista en el proyecto del Ministerio, por lo que no habrá más demoras sobre las fechas previstas.

Acerca de la llevada del AVE también habló el presidente regional, Fernando López Miras, que se comprometió a acelerar los plazos de la alta velocidad al «máximo» y así «acortar» los que dio Fomento. Para ello, dijo, «ya se están dando pasos de gigante con la redacción del proyecto del baipás de Beniel y con los arreglos que pronto se harán en la estación de tren para adaptarla al AVE». Eso sí, añadió el presidente del Gobierno regional, «no podemos estar cambiando continuamente de proyecto y dar bandazos de un sitio a otro, porque así la ejecución sufre retrasos». Lo hizo en referencia a la petición del Ayuntamiento de Cartagena de que llegue soterrado.

Tanto el AVE como el Corredor entrarán por el mismo trazado y sin necesidad de llegar a Murcia, a través del baipás de Beniel. El proyecto incluye el tercer raíl del tramo y una plataforma nueva, para ser adaptada a la alta velocidad y al ancho europeo del Corredor Mediterráneo. Además, serán suprimidas las curvas incompatibles con el paso de un AVE.

«El Corredor no sería Mediterráneo si no llegara a Cartagena y está presupuestado y proyectado que llegue a la ciudad portuaria», agregó López Miras, quien resaltó que «es una realidad con un presupuesto de 20.000 millones de euros, de los que ya están ejecutados 13.500». A su juicio, el Corredor «va a suponer mejores comunicaciones por ferrocarril y carretera; mejoras para el transporte de mercancías y también de viajeros en alta velocidad».

Precisamente, para que la segunda infraestructura llegue a la par que el AVE se celebró ayer el acto '#QuieroCorredor', una iniciativa promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios y que ha tenido el apoyo de COEC. El presidente de la patronal cartagenera indicó que una vez que ese tercer hilo funcione, y en previsión del aumento de los tráficos, «será necesario apostar, a medio plazo, por la implantación de la doble plataforma ferroviaria».

Tras la conferencia del secretario general adjunto de Ferrmed, tuvo lugar una mesa redonda en la que se debatió sobre los beneficios que esta infraestructura tendrá en la Región de Murcia y, en especial, en Cartagena.