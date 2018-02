La patronal teme un «desfase» entre el fin de las concesiones y el inicio del plan

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, aseguró ayer que el Plan Director de Transportes presentado ayer era «necesario, porque la Región sufre un desajuste importante en el transporte público de viajeros, cuyo desarrollo no se ha atendido debidamente».

Así de claro se mostró el responsable de la patronal del sector al finalizar la presentación del documento, tras la que aseguró que «entre todos tendremos que colaborar para sacar adelante el mejor plan para la Región, que va a seguir creciendo y que tiene nuevas necesidades». Además, Pérezcarro exigió «la coordinación entre administraciones que hasta ahora no ha existido para poder hacer un desarrollo agrupado y colectivo de las nuevas líneas de transporte».

Por otra parte, el secretario general de Froet mostró su inquietud por los plazos de todas las concesiones de las líneas de la Región de Murcia, que vencen el 1 de diciembre del próximo año, y que pueden chocar con los plazos de aprobación del nuevo plan presentado ayer. «Si siguen las mismas líneas, se sacan a concurso las mismas otra vez. Pero lo que querrá la Administración será sacar a concurso las nuevas líneas que se incluirán en el Plan Director de Transporte. Es decir, las empresas que ahora mismo están explotando los servicios de transporte de viajeros tienen cierta inseguridad jurídica porque no saben lo que tienen que hacer. ¿Renuevo parque, no renuevo? Nosotros creemos que este plan no va a estar para el 1 de diciembre de 2019, y ellos (por el Gobierno regional) tampoco. Así que ahí puede haber cierto desfase».

Asimismo, Pérezcarro se mostró partidario de favorecer el aparcamiento de vehículos privados en las estaciones intermodales.

Por su parte, el gerente del Tranvía de Murcia, Severiano Arias, señaló que «siempre se ha tenido miedo a la intermodalidad en la Región», aplaudió la división por zonas que plantea el documento inicial y pidió que la estrategia se realice «de forma ordenada y planificada».