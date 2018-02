Patronal y sindicatos discrepan sobre la inclusión de sanciones a las empresas incumplidoras Croem se opone a ellas, pero UGT y CC OO reclaman que sean «ejemplarizantes» JULIÁN MOLLEJO Murcia Viernes, 23 febrero 2018, 03:24

Apenas ha bastado una reunión sobre el plan para reducir la brecha salarial en la Región, la mantenida ayer y en la que el Gobierno regional presentó su documento, para que surjan las discrepancias entre sindicatos y empresarios.

El secretario general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), José Rosique, admitió tras el encuentro que no le gustaba la inclusión de medidas sancionadoras entre las propuestas de actuación. «Pueden resultar perjudiciales para la empresa cuando no esté acreditado fehacientemente el incumplimiento o bien mientras no se resuelva el recurso de la empresa, si se trata de una sanción administrativa».

UGT y CC OO, en cambio, consideran que las sanciones no solo son necesarias, sino que deberían ser «ejemplarizantes». El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, fue una de las pegas que le puso al documento. «Hay que concretar las sanciones para las empresas que no cumplan, porque hasta ahora ha habido cierto descontrol», declaró a 'La Verdad'.

Croem advierte de que algunas de las actuaciones planteadas ya están recogidas en otros programas del Ejecutivo

Las organizaciones sindicales critican que no haya habido una negociación previa a la presentación del plan

Al margen de ello, empresarios y sindicatos coincidieron en la necesidad de acordar un plan para luchar contra las prácticas de discriminación de la mujer en el trabajo y mostraron su adhesión, aunque con matices.

El representante de la patronal Croem llamó la atención sobre que algunas de las medidas propuestas por el Gobierno regional «ya se encuentran en marcha» en otros planes, como la Estrategia para el Empleo de Calidad. Rosique pidió, además, cautela en la concreción del nuevo programa, con el fin de «acompasarlo» a otras iniciativas que sobre esta misma cuestión se pueden adoptar en otros ámbitos, y citó, por ejemplo, el debate que se está produciendo en la mesa nacional por la calidad en el empleo para aprobar medidas contra la discriminación laboral.

Rosique destacó la importancia de que las propuestas de actuación que se pacten en la Región se trasladen a las empresas a través de la negociación colectiva, con el fin de integrarlas en los convenios laborales.

Malestar con las formas

El líder regional de CC OO reclamó mayor concreción en las medidas y la inclusión de dotación presupuestaria para las ayudas que se recogen. Criticó «la ambigüedad» de algunos de los planteamientos del Gobierno regional y anunció que su sindicato y UGT ofrecerán una contrapropuesta conjunta. «Son necesarias medidas más serias y precisas para reducir la brecha salarial y ampliar la conciliación de la vida laboral y familiar para las mujeres», señaló Navarro.

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, criticó en primer lugar las formas del Ejecutivo en la elaboración y presentación del plan. A su juicio, «no se ha respetado el proceso de negociación previo que establece la ley de participación institucional», y calificó de «contraprogramación» el acto convocado ayer en la Consejería de Empleo para hacerlo coincidir con el Día Internacional por la Igualdad Salarial. «A nosotros, que ya teníamos previstos varios actos, nos citaron de urgencia para venir. Si queremos desarrollar un proyecto común y de esta importancia, lo primero es actuar con mayor coordinación», indicó Antonio Jiménez.