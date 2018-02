La patronal recurre el macroconcurso del SMS para terapias respiratorias Una paciente se coloca una mascarilla para recibir oxígeno. / C. Rodríguez Salud busca reducir en más de un 30% el coste actual de los tratamientos, que asciende a más de 11 millones de euros anuales JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Viernes, 23 febrero 2018, 13:15

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los pliegos del macroconcurso público convocado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para cubrir durante los próximos cinco años las terapias respiratorias domiciliarias, que reciben cerca de 40.000 personas en la Región. El SMS pretende reducir en más de un 30% el coste actual de estos tratamientos (más de 11 millones de euros anuales), pero se ha encontrado con la fuerte resistencia de la industria. La Consejería de Salud ya convocó un primer concurso que quedó desierto el pasado verano, como informó 'La Verdad'. Ahora, la Administración ha vuelto a sacar a licitación el macrocontrato pero, de nuevo, las dos grandes empresas del sector (Air Liquide y Linde), que son las que hasta ahora han prestado el servicio de terapias respiratorias en la Región, han decidido no presentarse. Además, Fenin ha acudido a los tribunales al considerar que determinadas cláusulas "son ilegales", según ha señalado esta mañana la patronal en un comunicado.

La industria ya recurrió los pliegos del anterior concurso, y consiguió que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anulase una de las cláusulas. Fuentes de la Consejería de Salud señalan que los nuevos pliegos se ajustan a lo establecido por el tribunal. Sin embargo, Fenin insiste en que el nuevo concurso "vuelve a incumplir el marco normativo vigente".

El origen de la pugna está en el cambio de modelo. El SMS pretende establecer una drástica reducción de los precios, pagando a las empresas un canon fijo en función del número de tarjetas sanitarias a atender. A partir de ahí, se establece también un canon variable: las adjudicatarias podrán aumentar más o menos la factura en función de los resultados que consigan en la adherencia a los tratamientos, especialmente en el caso de los 26.000 pacientes que en la Región utilizan equipos de presión positiva, denominados CPAP, para paliar los síntoma de la apnea del sueño, un trastorno que provoca la obstrucción de las vías respiratorias. "Son equipos que hacen ruido, incómodos y que abandonan entre un 60 o 70% de pacientes", explica Asensio López, director gerente del SMS. "Suponen un alto coste y tenemos que asegurarnos de su eficacia", añade. En este sentido, las empresas tendrán que hacer un estrecho seguimiento y vigilar la adherencia junto a los neumólogos y "los equipos de Atención Primaria, tanto el enfermero como el médico". Si consiguen que el paciente supere las cuatro horas diarias de uso del CPAP, cobrarán más canon variable. En resumen, de los 11 millones de euros actuales de gasto en terapias respiratorias domiciliarias, el SMS pretende pasar a entre 7 y 9 millones, en función de los resultados de los tratamientos. El ahorro será, como mínimo, de 2 millones anuales. En total, el concurso sale a licitación por 33,9 millones de euros, para cubrir la prestación durante cinco años.

Aunque la gran industria sanitaria ha vuelto a hacer el vacío y ha renunciado a participar en el concurso, en esta ocasión sí se han presentado ofertas. En concreto hay tres: una empresa especializada sanitaria (Contse. S. A.) y las nuevas divisiones sanitarias de dos grandes constructoras: Ferrovial, que se presenta en una UTE junto a Sanivida, y Acciona Healthcare, que acude al concurso junto a Orthem, una compañía murciana de servicios ambientales.

Fenin denuncia, en el comunicado hecho público esta mañana, que ha intentado "en numerosas ocasiones mantener encuentros institucionales tanto con la Consejería de Salud como con el SMS para explicar las incidencias detectadas", pero no han tenido "respuesta positiva". Esta "falta de diálogo" ha llevado a la impugnación del concurso, asegura la patronal. La Consejería confirma la solicitud de un encuentro institucional, pero subraya que "no se pueden agendar reuniones con empresas o colectivos que tengan intereses en procesos de concurso abierto en tanto en cuanto no concluyen o resuelven", o al menos no es una práctica éticamente "recomendable".

El SMS, que el pasado verano advirtió de una situación de “cierto monopolio” en el sector, lo que encarece los precios, señala que el nuevo concurso “mantiene siempre la seguridad y la calidad de la prestación, y además incluye mejoras como un programa específico educativo para los pacientes”. Las empresas tendrán que pasar un examen técnico por parte de un tribunal formado por neumólogos, que revisarn que las ofertas cumplan con los estándares adecuados, explica el director gerente del SMS, Asensio López. “La prioridad es ante todo asegurar la calidad del servicio y gestionar de manera responsable los recursos de la sanidad pública de todos los murcianos”, subraya.