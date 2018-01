«El patrimonio histórico debería enseñarse en los colegios» Ana Isabel Ponce Gea. / vicente vicéns / agm Ana Isabel Ponce Gea Maestra MINERVA PIÑERO Jueves, 11 enero 2018, 08:08

De niña, le gustaba simular clases en las que ejercía, de forma ficticia, el papel de maestra delante de sus muñecas. Graduada en Educación Primaria por la UMU, Ana Isabel Ponce combina su vocación con la investigación, ámbito en el que ha desarrollado el proyecto Escucho a mi abuelo: el patrimonio inmaterial como fuente histórica. Costumbres, ritos, fiestas y tradiciones de Patiño. A sus 26 años, explicará los detalles de su trabajo en el salón de actos del centro municipal de Patiño, hoy a las 20 horas.

-¿Qué elementos patrimoniales esconde la pedanía de Patiño?

-El tradicional plato con pelotas, el Auto de Reyes, celebrado todos los años en la puerta de la iglesia, las matanzas, la huerta, las cruces de Mayo y los bolos murcianos, entre otros.

-¿Qué pasos ha seguido en su investigación?

-Tras grabar los testimonios de seis personas mayores, he reproducido el resultado, aproximadamente, delante de cincuenta alumnos. Quería que los niños escuchasen y opinasen.

-¿Qué tradiciones conocían los más pequeños?

-A rasgos generales, la huerta, la fiesta de las pelotas y los bolos. En el caso de la última actividad, los alumnos, que tenían entre 10 y 12 años, sabían que existía este juego tradicional, pero ni conocían ninguna vía para practicarlo. Muchas veces, cuando un niño no se acerca al patrimonio, no solo el desconocimiento de su existencia es un obstáculo. La vía para llegar hasta él también puede ser una barrera, ya que suelen ser círculos muy cerrados.

-¿Se repite este patrón en los jóvenes?

-Creo que sí. Conocen la existencia de la mayoría de los elementos, pero no saben cómo llegar hasta ellos. Tienen que entender el patrimonio como si fuera una parte de la sociedad.

-¿Qué consecuencias origina el desconocimiento de la herencia cultural?

-Existen dos conclusiones directas. La primera, que no se reconozcan los elementos patrimoniales. La segunda, que, aunque se conozcan, se entiendan solo como un objeto. Sucede, por ejemplo, cuando nos viene a la cabeza la Alhambra al pensar en Granada, como si fuese un simple edificio. En este sentido, Patiño se suele asociar con el clásico plato de caldo con pelotas, con la huerta... Los elementos se convierten en una identidad vacía de consumo. También puede ocurrir que se cree una identidad con un discurso único: que solo se justifique el patrimonio históricamente. Hay que interpretarlos, pues existen elementos que son susceptibles de modificación.

-¿Como cuáles?

-Los que son hirientes y los que levantan ciertas sensibilidades, como son algunos monumentos de la Guerra Civil. No hay que guardar las cosas porque son viejas y españolas, ni conservarlas sin ninguna justificación, sino entender que sirven para algo. Lo que heredamos es interpretable.

-¿Qué solución existe?

-El patrimonio histórico debería enseñarse dentro de las aulas de los colegios, donde se podría desarrollar una de las principales vías de difusión del conocimiento.

-¿Qué papel deben ejercer los maestros?

-Tendrían que trabajar como un enlace entre los agentes sociales que conocen y entienden el patrimonio y sus alumnos. Deberían estar realmente informados del sentido de cada elemento. Así, se conseguiría que los estudiantes comprendieran la herencia cultural, no percibirían los elementos como algo esporádico y anecdótico.

-Siendo de Puerto Lumbreras, ¿por qué desarrolló su investigación en Patiño?

-Porque siempre me he sentido muy cercana a esta pedanía, donde se desarrolla una amplia cultura en torno al folclore. En este ámbito, Patiño es un referente. Gracias a mi abuelo, quien me sumergió en el mundo del baile, practico esta danza tradicional desde que cumplí seis años. Me enteré de que la cuadrilla de la pedanía y el Ayuntamiento crearon esta iniciativa, y me lancé.

-¿Aplicará la investigación en otras pedanías?

-Sí. De hecho, estoy trabajando con la misma línea de investigación en Puerto Lumbreras.