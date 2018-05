Patrick Doyle presidirá el II Premio de Composición de Bandas Sonoras Juan Gil

Patrick Doyle. Roque Baños, Lucio Godoy, Constantino Martínez-Orts y Juan Gil completan el jurado del que está considerado el certamen más importante del mundo en su temática con una dotación de de 50.000 euros GUSTAVO LÓPEZ Jumilla Lunes, 30 abril 2018, 10:32

El compositor escocés Patrick Doyle presidirá el Jurado de la segunda edición del Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras Juan Gil en el que también estarán Roque Baños, Lucio Godoy, Constantino Martínez Orts y Juan Gil, en representación del promotor del certamen, Juan Gil Bodegas Familiares.

El certamen es una iniciativa del grupo Juan Gil Bodegas Familiares para apoyar a jóvenes compositores de música de cine, que tuvo su primera edición en 2016. De carácter bienal, es el premio más importante de su categoría y de mayor dotación del mundo, 50.000 euros a un único ganador.

Abierto a músicos de cualquier nacionalidad de entre 18 y 35 años, el plazo de admisión de las obras a concurso se cierra el 9 de Junio de 2018, el Día de la Región de Murcia para hacer un guiño a nuestra tierra. Los compositores participantes deberán poner banda sonora a un corto rodado especialmente para el certamen titulado «Esencia», realizado por José Mellado, con guión de Tessy Díez, protagonizado por Jon Arias, con la intervención de Rafael Sandoval y Mariela Garriga y con la colaboración de Armando del Río y de Imanol Arias.

Los hermanos Gil y Constantino Martínez Ors

Hasta el momento se han contabilizado más de 30.000 visualizaciones en redes sociales de los spot que se han realizado promocionales de este concurso, y unas 4.000 reproducciones del corto completo al que hay que poner música y que se puede ver en el canal de youtube.

La cantidad del corto completo obedece principalmente a interesados en participar en el concurso. En esa visualización es cuando valoran si están preparados para afrontar el reto de componer 15 minutos de música. También corresponde a personas que simplemente valoran el apoyo a la cultura que supone un premio de este tipo tanto por su cuantía como por la edad a la que está orientado.

A la primera edición optaron 115 autores de España, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Canadá, Italia, Francia, Holanda, Portugal, Irlanda, Malta, Serbia, Ucrania, Argentina, Cuba, Colombia, México, Lituania y Singapur, siendo ganador el compositor italiano afincado en Los Ángeles, Marco Valerio Antonini, con su obra Land -a story of belonging, que se estrenó el 1 de diciembre de 2016 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, en un concierto con la Film Symphony Orchestra en el que se le entregó el premio en presencia del jurado al completo (www.juangilsoundtrack.com ). La obra ganadora de esta segunda edición se estrenará, interpretada simultáneamente a la proyección del corto, el 15 de noviembre de 2018 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia (España).

Un jurado de lujo

- Patrick Doyle, compositor escocés de música de cine reconocido mundialmente por bandas sonoras como 'Enrique V', 'Indochina', 'Carlito's Way', 'Sentido y sensibilidad', 'Hamlet', 'El diario de Bridget Jones', 'Gosford Park', 'Harry Potter y el cáliz de fuego', 'Eragon', 'Thor', 'El origen del planeta de los simios', 'Brave (Indomable)', 'Cenicienta' o 'Asesinato en el Orient Express', entre otras. Cuenta con dos nominaciones al Oscar de la Academia, dos al Premio César y dos a los Globos de Oro. Ha recibido el Premio Henry Mancini de ASCAP en 2013 y el Lifetime Achievement Award de la World Soundtrack Academy en 2015.

El ganador de la pasad edición

- Roque Baños es uno de nuestros jumillanos más internacionales y prestigiosos compositores de cine. Natural de Jumilla –donde se encuentra la sede de Juan Gil Bodegas Familiares-, fue presidente del jurado en la primera edición de este premio y ahora ha cedido el testigo a Paterck Doyle para esta segunda convocatoria. Roque Baños ha compuesto la música de más de 80 bandas sonoras y ha trabajado con directores como Ron Howard, Spike Lee, Jonathan Glazer, Brad Anderson, Kevin Reynolds, Fede Álvarez, Gerard Junot, Marcelo Piñeyro, Carlos Saura, Daniel Monzón, Martínez Lázaro, Alex de la Iglesia, entre otros. Premiado internacionalmente (USA, Argentina, México…), posee tres galardones y numerosas nominaciones a los CEC; dos nominaciones a los Feroz; un premio Gaudí; diez nominaciones a los Goya, con tres estatuillas; seis nominaciones a los IFMCA, con dos premios; seis nominaciones y tres galardones en los premios de la Música; nominado a los Platino y ganador de un Toulouse Cinespaña, entre otros. Artista multidisciplinar, ha decidido adentrarse en el ámbito de la escritura de guión y dirección de audiovisuales, sin perder de vista su gran pasión y profesión: la música.

- Lucio Godoy, compositor hispano-argentino afincado en España, con más de medio centenar de bandas sonoras, entre ellas Tarde para la ira, Los Lunes al sol, Los girasoles ciegos, Todos tenemos un plan o No te muevas, así como Gran Hotel, Velvet o Crematorio para televisión. Ha sido productor musical de las bandas sonoras de Mar adentro, Los otros, Todo sobre mi madre, Carne trémula, La flor de mi secreto, La lengua de las mariposas y otras. Tiene un Goya a la Mejor Canción Original -La educación de las hadas- compartido con la cantante Bebe, un premio de la Música y Mejor Álbum de Banda Sonora -Los lunes al sol- y Mejor Banda Sonora en el Festival Cinespaña de Toulouse por Intacto. Dirige el Programa de composición para Cine, Televisión y Videojuegos en Berklee College of Music en Valencia.

Patrick Doyle

- Constantino Martínez-Orts, director de la Film Symphony Orchestra, compositor y director especializado en música de cine y profesor de dirección de orquesta en Berklee College of Music en Valencia. Ha dirigido en auditorios y eventos singulares, como la Plaza de Toros de Las Ventas -ante 10.000 personas- o la premiere española de 'El Hobbit 3'. Cuenta con el Gran Premio de Dirección de Orquesta de Moldavia, 2º Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta en Craiova y ha estado al frente de orquestas nacionales e internacionales. Poseee el 'Postgraduate Composers Prize', que The London College of Music otorga al mejor compositor Master; el Premio 'Amadeus', el 'Tomas Luis de Victoria', el premio a la Mejor Banda Sonora XXXI Mostra de Cine de Valencia o el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda por 'Pax et Bonum'.