Pasa un Mercedes Balleneando Dice la UDEF que Pina era algo así como el agente en España de una familia italiana

Si pasaba un Mercedes decía el Tío Manuel de la Viuda (que era mi abuelo y que en paz descansa desde hace ya tantos años): «Lo que habrá tenido que robar ese para llevar ese coche». Yo lo miraba (nuestras broncas filosóficas, yo era joven, dieron la vuelta al mundo) y le decía que no tanto. Él me miraba y se partía.

Pero al lío. Empiezo por las imputaciones que le hace la UDEF a Quique Pina (y vaya por delante que todo es presunto y que el citado señor está amparado por la presunción de inocencia). Y que dice la UDEF que lo que sucedía era que Pina era algo así como el agente en España de una familia italiana (propietaria al parecer no solo del Granada, sino que también del Watford en Inglaterra y del Udinese en Italia). ¿Y qué pasaba, según la Udef? Pues nada, una historia de derechos de jugadores que pertenecían a empresas. Y de facturas de las empresas a los clubes con cargo a los traspasos. ¿Y para qué? Pues para defraudar a Hacienda, que queda muy mono. Y pasta rulando para Luxemburgo. Que había allí una suerte de caja común propiedad de la familia y en modo fondo de inversión. ¿Y Mercedes? La duda ofende, caballero.

Y que ya digo que presunción de inocencia y la UDEF que se lo curre y lo demuestre todo. Y ahí el deporte. Pero sigo. Hablemos de alimentación y de esos tan bonitos anuncios en esos tonos tan suaves de la industria cárnica. Y lo sano que es todo. Ah, pero, ¿vieron ustedes lo de los cerditos enfermos?, ¿y lo de los inmigrantes trabajando como falsos autónomos? Ah, y todo presunto, por supuesto. La excepción. Y mira que ellos lo quisieron bien explicar y que esos trabajadores lo que son es unos mentirosos y los cerdos estaban fingiendo. Así que nada. Beneficios y qué bien vamos. ¿Y Mercedes? Pues lo mismo que también alguno.

Pero sigo. El otro día se planteaba Vargas Llosa la posibilidad de legalizar las drogas prohibidas como solución al narcotráfico (y que ahí hay una historia buena, con Sicilia y la segunda guerra mundial y Lucky Luciano). Y cómo, don Mario. ¿O no sabe usted la de gente que hay viviendo de eso?, ¿o no sabe usted la de gente que hay viviendo de luchar contra eso? Y no. Mejor no solucione que se nos va la gente al paro. ¿Y Mercedes?, pues ustedes verán.

Y súmenle la megaestafa del AVE. O lo que está saliendo de los hoteles en Miami. Y todos en coches buenos. Todos y yo echando de menos al Tío Manuel de la Viuda. Y qué razón tenías. A tu manera de ser Sancho y Quijote todo en uno. Y que la vida, ya lo dijimos en su día, es un viejo proxeneta que va conduciendo precisamente eso.