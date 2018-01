«Mi partido no lava la imagen de nadie», dice Miras sobre Barreiro López Miras, ayer, saludado por una vecina de Pozo Estrecho durante la tradicional degustación de las pelotas galileas. / P. Sanchez / AGM El presidente se distancia más de la senadora, tras declarar esta en 'Púnica' que el PP iba a abonar su plan de reputación, pero evita pedirle la dimisión JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Miércoles, 17 enero 2018, 03:17

«Mi partido, el partido que yo presido, el Partido Popular de López Miras, no paga lavados de imagen de nadie». Así trató ayer de marcar distancias con la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP, Pilar Barreiro, el presidente de esta formación política en la Región de Murcia y del Gobierno autónomo, Fernando López Miras. Este fue tajante al asegurar que los populares no abonan, en la actualidad, servicios para mejorar la reputación de cargos políticos afectados por casos de presunta corrupción, aunque evitó indicar si le consta que el PP decidiera en 2014 costear esas tareas a Barreiro, como ella aseguró el lunes en el Supremo, en su declaración como imputada en el 'caso Púnica'.

Por segunda vez en menos de una semana, López Miras evitó pronunciarse acerca de si Barreiro debe dimitir. El miércoles pasado, sostuvo que él será el primero en «echar a patadas» a aquellos cargos que hayan usado dinero público para sus propios intereses, aunque puso la línea roja de la destitución en que haya una sentencia judicial. De esta forma, rechazó la exigencia de Ciudadanos, que reclama al PP la salida de Barreiro, en cumplimiento del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España y como medida imprescindible si quiere su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Los populares sostienen que Barreiro no está formalmente imputada, porque ese momento procesal llegaría en el caso de que el Supremo la mantenga como investigada, después de su declaración. Tras esta, Barreiro se apresuró ayer a solicitar al tribunal que archive su caso.

Ante el tribunal que la investiga por los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada, Barreiro aseguró que iba a ser el PP, del que ella era secretaria general en Cartagena, el que en 2014 iba pagar trabajos de mejora de su reputación en internet, a través de empresas de la presunta red de corrupción. Barreiro rechazó la acusación de haber sufragado con dinero del Ayuntamiento los servicios ofertados por la trama a través del empresario Alejandro de Pedro, y explicó que del respaldo económico del partido estaba al tanto el entonces presidente del PP en Cartagena, Francisco Celdrán. Este era, también, presidente de la Asamblea Regional.

Encarga redactar un código ético y afirma: «Estoy decidido a ser la persona de la Región que más luche contra la corrupción»

Durante una visita oficial a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde estuvo acompañado por el rector, Alejandro Díaz, el presidente recordó que su Gobierno trabaja en la elaboración de un código ético y de buen gobierno para cargos públicos. Y remarcó que «es el único de España» que tiene una Consejería de Transparencia, cuyo objetivo [bajo la dirección de la cartagenera Noelia Arroyo] es acabar con la «desafección» política de la sociedad.

También el PP murciano está redactando su propio código ético para los cargos orgánicos y los cargos públicos del partido, dijo; e insistió en que está «decidido a ser la persona de la Región de Murcia que más luche contra la corrupción». «Nadie va a luchar contra la corrupción más que yo», reiteró, porque quiere que todos los ciudadanos «recobren la confianza», no solo en el PP, sino en todas las instituciones y en toda la clase política en general.

Réplica a Juan Bernal

Acerca de las declaraciones realizadas el domingo por el exconsejero de Economía Juan Bernal, en las que este pidió la elección del candidato del PP a la presidencia de la Comunidad en elecciones primarias, López Miras se reivindicó para esa responsabilidad.

Aunque aseguró no haber leído la entrevista de Bernal con 'La Verdad', el actual mandatario le replicó, e incluso le lanzó una pulla sobre la política fiscal. «Por lo que me dicen, habló de que el futuro tendría que estar en manos de líderes de entre 30 y 40 años. Bueno, hasta ahí lo cumplo. Estaba a favor de [eliminar] el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Está bien, aunque no lo hicieran en su época, está bien que lo apoyen porque yo lo he hecho», comentó López Miras a los periodistas. Y concluyó: «Los aspectos que me transmitieron concuerdan bastante con mi política y con lo que estoy haciendo».

El líder popular intentó, así, contener la corriente de opinión surgida en su partido respecto al 'pecado original' de haber sido promovido 'a dedo' por Pedro Antonio Sánchez, cuando este se vio forzado a dimitir por Cs precisamente tras su imputación en el 'Púnica'.