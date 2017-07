El paro cae en la Región a niveles de finales de 2008 y se acerca a la media nacional

La economía regional creó 165 empleos diarios en el segundo trimestre del año, lo que convirtió a Murcia en la tercera comunidad con mayor incremento del número de ocupados en este periodo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos ayer. En concreto, el mercado laboral murciano sumó 15.000 ocupados entre abril y junio, lo que representa un aumento del 2,63%, un porcentaje solo superado por Baleares (+13%) y Extremadura (+5,7%). El incremento medio en España fue del 2%. En total, la Región cuenta con 585.800 personas ocupadas (18,8 millones en todo el país).

Paralelamente, el paro descendió en el segundo trimestre en 12.800 personas en Murcia, lo que representa una caída del 9,3% respecto al periodo anterior. De esta forma, junio se cerró con 124.100 desempleados en la Región, según los datos de la EPA. Es la cifra más baja desde finales de 2008, en los albores de la crisis. La tendencia es similar en el conjunto del país, donde el número de parados baja de los cuatro millones por primera vez desde principios de 2009.

De nuevo, el descenso en la Región es superior al experimentado de media en España (un 8%). La tasa de paro se sitúa así en el 17,47%, más cerca de la media nacional (17,22%). No obstante, la Región es todavía la quinta comunidad con mayor tasa de desempleo.

La recuperación viene lastrada por la alta temporalidad y los contratos precarios, recuerdan los sindicatos

El Gobierno regional no tardó en celebrar ayer los datos de la EPA, que calificó de «extraordinarios». Los sindicatos, sin embargo, recordaron que la recuperación del empleo se basa en buena medida en la temporalidad, los contratos a tiempo parcial y los salarios bajos, de forma que muchos nuevos ocupados están en una situación más precaria que antes de la crisis. «A medida que repunta la ocupación lo hace también la temporalidad, cuya tasa en la Región ya supera en 8,4 puntos la nacional», advirtió UGT. El 35,25% de los asalariados murcianos son temporales, el segundo porcentaje más alto del país, añadió el sindicato. El empleo a tiempo parcial se incrementó en el segundo trimestre: concretamente un 4,2%, frente al 2,4% que creció el empleo a tiempo completo.

Mejor que la serie histórica

El segundo trimestre del año suele ser positivo para el empleo. Así ha sido en los últimos cinco años. Sin embargo, la tendencia se ha acentuado en esta ocasión. Así, mientras de 2012 a 2016 el descenso del desempleo fue, de media, de un 7,12%, ahora la reducción ha sido más de dos puntos superior, destacó el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández. De las 12.800 personas que dejaron el paro a lo largo del segundo trimestre, más de la mitad (7.200) carecían de un empleo anterior.

El consejero subrayó que ya se han alcanzado los objetivos que se marcó el Gobierno regional para 2017. Así, la tasa de paro se sitúa en el 17,47% (el objetivo para finales de año es del 17,5%) mientras el número de ocupados es ya de 585.800 (cuando la meta es de 582.000 a cierre del ejercicio). Igual que con la cifra de parados, es necesario remontarse al cuarto trimestre de 2008 para encontrar este número de trabajadores en la Región.

En cuanto a los activos (ocupados y personas que buscan empleo) también hay un ligero incremento. En concreto, el aumento es del 0,3% (2.200 nuevos activos). Así, la población activa queda constituida por 709.900 personas en la Región.

Por sectores, el mayor aumento de la ocupación se produce en agricultura, con 12.000 nuevos trabajadores, seguido de la industria (+4.200)y los servicios (+2.100). Por el contrario, la construcción sufre una pérdida de 3.300 ocupados. «Estamos creando empleo a pesar de que la construcción no tiene aún ritmo de crecimiento importante en cuanto a generación de actividad», subrayó Juan Hernández.

Peor entre las mujeres

El paro femenino sigue siendo uno de los principales lastres del mercado laboral regional. En el segundo trimestre, el desempleo se situó en este colectivo en el 21,84%, casi tres puntos por encima de la media nacional. Mientras, la tasa de paro masculino se quedó en el 13,9%, por debajo de la media nacional (15,8%).

Por comunidades, la tasa de ocupación aumentó en toda España salvo en Castilla-La Mancha, donde se experimentó una caída del -0,5%. En cuanto al desempleo, La Rioja lidera el descenso (-16,64 %), seguida de Aragón (-14,51 %), Cataluña (-13,74 %) y Extremadura (-11,18 %). Murcia, con una caída del 9,36 % con respecto al trimestre anterior, se sitúa como la quinta comunidad con mayor reducción del paro en el periodo, según datos porcentuales.

El tirón de Semana Santa

En el conjunto de España, y tras un flojo arranque de año, el mercado de trabajo se animó en el segundo trimestre a consecuencia, principalmente, de la Semana Santa y del inicio de la temporada estival. Así, de abril a junio se crearon 375.000 empleos y hubo 340.700 parados menos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De esta manera, por primera vez en ocho años y medio el desempleo descendió de los cuatro millones, tras registrarse el mayor descenso trimestral de toda la serie histórica: un 8%.

Por su parte, la creación de empleo mejoró, pero con menos fuerza de lo que cayó el paro: a un ritmo del 2%, hasta conseguir superar los 18,8 millones de ocupados, la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2010. Con esto, el reto del Gobierno de Mariano Rajoy de llegar a los 20 millones de ocupados en 2020 parece más cercano. Lo que resulta extremadamente esclarecedor es que más de siete de cada diez nuevos puestos se generaron en el sector servicios, lo que pone de relieve la extremada dependencia que hay en el país del turismo.

Así, si gracias a la hostelería y al comercio se crearon 272.000 trabajos en el segundo trimestre (un 72,6% del total), la industria no logró ni una tercera parte: concretamente 65.700 empleos. La construcción también presentó síntomas de mejoría con la recuperación tras sumar 52.100 nuevos ocupados. No ha sido así en la agricultura, que ha perdido 15.200 empleos en una temporada marcada por la fuerte sequía. Cabe resaltar que la creación de empleo supera la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se generaron 271.400 puestos de trabajo, pero no consigue superar las cifras de los segundos trimestres de 2014 y 2015.