El parecido entre Twitter y un camionero

Encuentros empresariales: LV-Popular Grupo Santanter Los primeros Encuentros Empresariales dejan patente la importancia de la innovación del modelo de negocio en plena era de la transformación digital. «El sector de las TIC supone el 80% de la mano de obra mundial; hay que subirse a la nueva economía», subraya el director de ENAE, Manuel Rincón

«En el año 2025 nuestros hijos trabajarán en cosas que ni siquiera nos imaginamos. Hoy, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya acapara el 80% de la mano de obra mundial», destacó ayer el director general de ENAE Business School, Manuel Rincón, en la primera edición de los Encuentros Empresariales organizados por 'La Verdad' y Popular Grupo Santander. Así de claro se mostró Rincón para explicar al casi medio centenar de empresarios invitados al Real Casino de Murcia la necesidad que tienen las pequeñas y medianas compañías de innovar en su modelo de negocio en plena vorágine de transformación digital. «Aunque haya mucha resistencia», subrayó.

Como consecuencia de esa transformación digital, que conlleva un cambio en el modelo de negocio y, por ende, la aparición de nuevos puestos de trabajo y la desaparición de otros que se han desarrollado durante siglos, Rincón dejó claro que en un futuro inmediato «no habrá conductores» de camiones, por ejemplo. Así contestó ante las dificultades que tienen las empresas de transporte de mercancías por carretera para encontrar chóferes profesionales, como hizo notar el segundo ponente de la mañana, el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transportes (Froet), Manuel Perezcarro. «Los conductores de camiones están en el mismo espacio que Twitter, que es una empresa que forma parte de la historia de la transformación digital y no tiene futuro porque ya no puede aumentar su valoración. No solo vienen los conductores rumanos, mucho más baratos, sino los 'no conductores'. ¿Qué tienes que hacer si tienes una empresa de transporte? Crecer hacia un modelo de negocio de transporte autónomo, sin conductor. Empezar a pensar en cómo ganas dinero en ese mundo que viene. No sigas intentando contratar a conductores cuando estás en un callejón sin salida», aconsejó Rincón. «¿Por qué los hoteles están comprando edificios de apartamentos para ofrecerlos en Airbnb? Porque se han dado cuenta de que, si no se suben al modelo de negocio de Airbnb, no sobrevivirán. Hay mucha resistencia, sí, pero los taxistas que no se suban a Uber, por ejemplo, tampoco sobrevivirán en el mundo empresarial», zanjó el director de ENAE.

Poniendo el foco en la Región de Murcia, Manuel Rincón (que se presentó a la conferencia «disfrazado de Jeff Bezos», esto es, sin corbata) tildó a las empresas de la comunidad de «espectaculares» en relación a «todos los elementos de innovación que sois capaces de desarrollar». Sin embargo, también dejó claro que «algo falla» cuando «se vende una fruta de hueso a 0,25 euros el kilo mientras ese mismo kilo cuesta 0,40 euros producirlo». De hecho, puso deberes a los invitados «para el fin de semana: si queréis innovar en vuestro modelo de negocio, pensad de dónde salen vuestros márgenes de beneficio».

Manuel Rincón. Director de ENEN PRIMERA PERSONA

Manuel Perezcarro. Secretario general de Froet

Antes, Manuel Perezcarro aseguró que el transporte autónomo de mercancías «está mucho más cerca de lo que pensamos». Una actividad empresarial que empleará combustibles como el gas, la electricidad y el hidrógeno (por este orden), aunque se mostró contrario a «prescindir del conductor en su totalidad». De hecho, recordó las pruebas que ya han hecho las empresas fabricantes de vehículos pesados, con varios tráileres sin conductor conformando un convoy, pero en cuya 'cabeza' va un camión con un transportista.

Los Encuentros Empresariales celebrados ayer, moderados por el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre, y cuya presentación corrió a cargo del director territorial de Popular Grupo Santander, Francisco José Baonza, sirvieron también a Manuel Perezcarro para poner encima de la mesa algunos de los principales retos a los que se enfrentan en la actualidad las empresas de transporte de mercancías, un sector en el que la Región es una potencia nacional e internacional y que supone una actividad «atractiva para la banca». Y es que, según Perezcarro, el sector gasta 290 millones de euros anuales en inversiones y «necesita financiación para renovar la flota de vehículos». Con 3.558 empresas y más de 15.000 vehículos pesados en la Región, el transporte de mercancías por carretera vuelve a enfrentarse en 2018 a problemas ya tradicionales, como «la morosidad de los clientes (un 68% incumple los plazos de pago) o la fiscalidad en los hidrocarburos y en los peajes, que afecta notablemente a la competitividad».

También lamentó Perezcarro la competencia desleal de las llamadas «empresas 'buzón'», que utilizan a conductores de Europa del Este cuyo coste es mucho más barato, y que no tienen las inspecciones de Hacienda o de Trabajo que tenemos nosotros aquí. Esto crea «desasogiego en el empresariado porque vemos que la Administración no toma medidas, y llegamos a plantearnos hacer todos lo mismo, irnos todos a Rumanía o a Bulgaria». También generan estas empresas 'buzón' el hecho de que los conductores que contratan «vivan y trabajen en condiciones infrahumanas, y son los mismos con los que tienen que competir nuestros conductores. Por eso es difícil renovar convenios y ofrecer mejores condiciones a nuestros transportistas, ya que la competencia que tenemos no nos lo permite».

Tampoco se podía dejar fuera de la lista Perezcarro las «infraestructuras». Se mostró de acuerdo con la política de la Unión Europea de potenciar los corredores ferroviarios, en especial el Corredor Mediterráneo, pero dijo que el tren «no puede sustituir al transporte por carretera, ni las mejoras que necesita este sector». Como, por ejemplo, «corredores libres de restricciones y con áreas de descanso con vigilancia para los vehículos con el objetivo de evitar la multitud de asaltos que sufren los transportistas. De mercancías, de combustible, se nos cuelan polizones...», protestó.

Asimismo, el secretario general de Froet aseguró que «ciertas exigencias de las empresas a las que servimos producen ineficiencia», por lo que pidió su colaboración y su «comprensión» con los márgenes legales a los que están sometidos empresarios y transportistas. Conductores que, según Perezcarro, «no solo conducen, también descargan, y hacen labores de vigilancia... Estamos en una encrucijada», sentenció.

«Los síntomas que nos manifiestan dos de cada tres empresas que contactan con ENAE están relacionados con la reducción de ingresos, con la falta de ventas. Nos dicen que no llegan a cierto segmento de clientes», reveló por su parte Manuel Rincón, quien también incidió en su charla en la trascendencia de la Industria 4.0 y el internet de las cosas. Otras consultas tienen que ver con problemas de liderazgo y con la gobernanza de la empresa. «¿Por qué nos obcecamos en no ver que las empresas no tenemos recursos humanos? Lo que tenemos son personas», ilustró Rincón, quien aseguró que «cuando una empresa tiene un equipo humano perfecto, la empresa va bien seguro».

En este sentido, Rincón utilizó la típica expresión anglosajona 'no pain, no change' (sin dolor no hay cambio) para dejar claro que «si una empresa no tiene síntomas, no tiene nada que le duela, no hay posibilidad para el cambio. Es lo que le pasó a Kodak, por ejemplo, que no sintió nada, no notó nada de lo que sucedía a su alrededor, y acabó desapareciendo». Eso sí, también dejó claro Rincón que «una cosa es lo que dicen las empresas que les pasa y otra cosa es lo que les pasa en realidad». Así, el principal 'dolor' o 'síntoma' de las empresas murcianas es precisamente la transformación digital, o cómo aprovechar los recursos tecnológicos de forma interna para generar nuevas formas de desarrollar el negocio. En definitiva, «nuevas formas de ganar dinero».

En opinión de Manuel Rincón, «estamos creando una nueva economía, y hay que subirse a ella». Por esto, según el director de ENAE Business School, «a nuestros hijos deberíamos enseñarles creatividad, adaptación y resolución de problemas, no la manera en la que ganábamos dinero hace 50 años ni agarrarnos al pasado». Básicamente, porque el futuro ya está aquí.