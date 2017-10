Pardo-Geijo: «Para elucubraciones no está el Derecho Penal» Lunes, 16 octubre 2017, 07:53

«Para elucubraciones no está el Derecho Penal». En esta frase podrían resumirse las alegaciones que ha presentado el abogado Rañul Pardo-Geijo Ruiz, en nombre del galerista José Fermín Serrano, en un escrito en el que se opone a la pretensión del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de que el llamado 'caso Rotondas' no acabe siendo archivado. El letrado asegura que los dos autos dictados por la juez de Instrucción número 3 de Murcia, Brígida Gil, argumentando las razones por las que debe procederse al sobreseimiento de las diligencias, son resoluciones «atinadas y fundamentadas, que dan respuesta a todas y cada una de las dudas fácticas que planteaba» el representante del Ministerio Público sobre la actuación supuestamente ilícita de José Fermín Serrano y su cuñado, el exconcejal Fernando Berberena, y los otros dos encausados: el artista Alfonso Albacete y un ex alto funcionario de Urbanismo, José Antonio Blanco.

Pardo-Geijo afirma que «un análisis alejado de cualquier pensamiento arbitrario y apasionado obliga a desechar de plano» los argumentos de la Fiscalía. «Sigue manteniendo hechos que no han existido», afirma.