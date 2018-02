El Pacto Regional Agua será remitido en días a los partidos y confían en que se firme «en breve» Miguel Ródenas y Francisco Jódar en una reunión de la CHS / Edu Botella / AGM Murcia sería la primera comunidad autónoma en presentar a Madrid un documento único regional sobre el tema del agua EUROPA PRESS Domingo, 18 febrero 2018, 10:47

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, ha adelantado que en los próximos días remitirán a los distintos grupos parlamentarios el documento definitivo del conocido como Pacto Regional del Agua, confiando en que "en muy breve" sea firmado por el presidente del Gobierno, Fernando López Miras, y el resto de partidos políticos.

"Probablemente, en los próximos días, remitiremos el documento definitivo para la firma", ha hecho hincapié, concretando que estará listo para la firma "desde ya; mañana o pasado". Los técnicos trabajan, desde la última reunión, "en la incorporación de unas pequeñas matizaciones".

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el consejero ha recordado que, tras el correspondiente debate, se han incorporado todas las aportaciones realizadas en las distintas reuniones por los partidos políticos, así como por el sector, y que "contiene lo que será la postura única de toda la Región de Murcia".

Jódar opina, de tal forma, "que no hay excusa para que el resto de partidos no suscriba este documento", que propone avanzar en modernización de regadíos, ante la falta de agua en la Región, "aunque el 85% de los regadíos están modernizados, queriendo sacar adelante ese 15 por ciento restante".

También avanzar en regeneración y reutilización de aguas, "a pesar de que la Región está en un 98% frente al 9% de media del resto del Estado"; además de avanzar en desalación, "aumentando la capacidad de producción de las desaladoras existentes e, incluso, contemplar la posibilidad de construcción de nuevas" desanilizadoras.

En el documento también se especifica, "y todos estamos de acuerdo", en que todas estas fuentes son "insuficientes" para acabar con el problema hídrico de la Región, así como que "es imprescindible la interconexion de cuencas, que son imprescindibles las transferencias hídricas y los trasvases".

El Gobierno de Fernando López Miras lo tiene "meridianamente" claro, es "innegociable" incluir nuevos trasvases en el Pacto Regional del Agua, "que es el pacto de todos", lamentado que Podemos sea el único partido que se haya quedado fuera, "ni está ni se le espera; se desmarcó desde el principio", a pesar de que "ha sido invitado a cada una de las reuniones efectuadas y seguiremos haciendo", también a la firma.

De lo que se trata, ha acentuado el consejero de Agricultura, "es de conseguir una postura común", recordando, al respecto, que el PSOE "que apostaba por la desalación, ha tenido, al final, que admitir que no es suficiente". El motivo es "clarísimo", ha explicado Francisco Jódar, "por problemas medioambientales como es la utilización de combustibles fósiles para producir ese agua o la gran cantidad de energía que se necesita".

A lo que se suma que es "carísima", que no se puede subvencionar el precio del agua desalada por normativa europea salvo en situaciones de extrema emergencia, o el problema del boro no resuelto, sin poder aplicar al regadío de arbolado.

"Inconvenientes que hacen que la usemos solo cuando no tenemos otro recurso, estando todos de acuerdo en que hay que avanzar en desalación cuando tenemos periodos de sequía como el actual", ha apostillado, "y que cuando no es suficiente hay que recurrir a los trasvases".

Así, la Región sería la primera comunidad autónoma en presentar a Madrid un documento único regional sobre el tema del agua, algo que es "razonable" porque "Murcia y la cuenca del Segura son las zonas deficitarias por excelencia en materia hídrica en toda España" y la preocupación por la falta de agua aquí es "máxima".

El consejero murciano asegura, de tal forma, que el Pacto Nacional del Agua, "es posible" y que es el "momento propicio" para resolver el problema del agua, "no tiene sentido que regiones de España que son atravesadas por ríos caudalosos con miles de hectómetros almacenados, como el Duero o el Tajo-Medio, tengan problema de agua e incluso de abastecimiento".

Tampoco, ha acentuado, "que los ríos de España lancen todos los años al mar 80.000 hectómetros cúbicos de agua y tengamos problemas de agua en cualquier punto del país", declarando que "hay agua suficiente", así como la necesidad de un Plan de Infraestructuras hídricas "y eso solo puede venir a través de un Pacto Nacional", y así lo aseguró en Murcia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha hablado de la necesidad de que el pacto nacional "sea de todos" pues "necesitamos una solución integral para toda España", ha señalado el consejero, recordando, como dijo el presidente López Miras, "que no queremos quitar el agua a nadie, sino que parte de las aguas sobrantes, que además pagamos, puedan venir a la Región de Murcia después de satisfacer necesidades de todo el territorio nacional".

Sin embargo, se ha mostrado contrario a las posturas cerradas al diálogo de algunos territorios. Tras lo que ha recordado la Ley del Memorándum al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Juan Carlos de Cea, que ha afirmado que el trasvase estará cerrado hasta final del año hidrológico.

Según el consejero, "en la Confederación se han metido a adivinos, al prever que no lloverá en dos años" pues "en el momento en el que los embalses estén por encima del mínimo de 400 hm3, no hay razón para que no vuelva a funcionar el acueducto Tajo-Segura", considerando que meterse a adivino "es demasiado arriesgado".

Esfuerzo enorme

Francisco Jódar ha valorado el "enorme" esfuerzo realizado por el Gobierno de España para paliar la sequía, a pesar de ello, ha enfatizado que "tenemos agricultores están externalizando la producción a otras zonas para no perder mercados y temiendo por la supervivencia del arbolado en la Región".

Y es que, ha resaltado, "tenemos 44 millones de árboles que están en peligro como no reciban un riesgo en primavera, estando en cuestión su supervivencia". "No tenemos reservas para la primavera y si el acueducto Tajo-Segura sigue cerrado, podemos encontrarnos con un problema muy importante en arbolado".

"La situación actualmente es difícil y si no llueve en abundancia, será todavía más", ha admitido Jódar que ha dicho no estar de acuerdo con el 'tasazo', y con que se cobre a los regantes de la Región cuando el acueducto está cerrado.

"Desde la Región seguiremos trabajando para solucionar esta cuestión", entendiendo que la enmienda de Ciudadanos es "demagógica" pero "valorando otras medidas del Decreto de Sequía como la aplicación de un precio social de agua desalada para regar".

Tras destacar que la Consejería destinará casi 50 millones en 2018 en buscar más recursos para los agricultores, ha asegurado que se puede compatibilizar una agricultura sostenible con el Mar Menor y se ha mostrado a favor de una Ley Integral de la laguna salada "y hacerla muy deprisa".

No así con que la oposición "meta la pata con siete enmiendas que sacrifican la agricultura y no aportan nada a la solución del Mar Menor; y ahora pretenda escurrir el bulto y obligar al Gobierno regional a realizarla".

Una ley, ha aseverado, "que si se hace como Proyecto de Ley desde el Gobierno necesita muchos filtros y puede hacer que tarde, como mínimo, un año, y el campo de Cartagena y el Mar Menor no pueden esperar ese tiempo". La única manera de acelerar el proceso, ha zanjado, es hacerla desde la Asamblea Regional, "lo que seguiremos defendiendo".