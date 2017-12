Los pacientes superan las 24 horas en Urgencias de La Arrixaca ante la falta de camas libres Familiares y pacientes, ayer por la tarde en la sala de espera del servicio de Urgencias de La Arrixaca. / Vicente Vicéns / AGM El récord lo protagonizó ayer un anciano que sumó tres días aguardando el traslado a planta JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Miércoles, 20 diciembre 2017, 08:04

Tres días en Urgencias a la espera de una cama libre en planta. Es el récord que se ha alcanzado esta semana en La Arrixaca ante el colapso que sufre el hospital. El protagonista, un paciente de 80 años que ingresó por una trombosis el sábado sobre las cuatro de la tarde, y que ayer a las once de la mañana todavía permanecía en la Unidad de Preingreso (UPI). Sus familiares aguardaban estoicamente en la sala de espera su traslado a la Unidad de Corta Estancia. «Está muy bien atendido, en ese sentido no tenemos queja y estamos tranquilas. Pero, desde luego, las urgencias están hasta arriba. El lunes nos dijeron que lo llevaban a una habitación, pero al final se quedó en Preingreso», explicaban la hija y la esposa del paciente. Al anciano le dieron el alta ayer por la tarde, sin llegar a ser derivado a corta estancia.

El caso de este paciente es excepcional, pero refleja hasta qué punto está saturado el principal hospital de la Región, sobrepasado un invierno más por la insuficiente infraestructura tanto en Urgencias como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Reanimación. En concreto, la capacidad de Urgencias llega como mucho a los 40 pacientes, contando con las 20 plazas de la UPI. Pero desde la semana pasada, esa cifra se ha superado prácticamente todos los días, con lo que las camas pueblan desde entonces los pasillos.

La situación ha empeorado en los últimos días. Como resultado, las esperas para el traslado a planta llegan a superar las 24 horas y, en algunos casos, las 48. El problema de Urgencias es de espacio, pero el cuello de botella está en las plantas, porque la ocupación es del cien por cien. Los pacientes y sus familiares reconocen la labor de los profesionales. «La atención es bastante rápida para toda la gente que hay, lo que pasa es que esto está colapsado», confesaba ayer Pilar. Su madre, con una insuficiencia cardíaca, llevaba justo un día en la zona de Observación a la espera de traslado a planta.

«He llegado a las diez de la mañana con mi padre, y ya le han puesto oxígeno y le han hecho una analítica; todo bastante rápido», apuntaba, por su parte, María Isabel Parra.

A primera hora de la tarde, se había conseguido trasladar a planta a una veintena de pacientes, pero todavía permanecían en Urgencias, sin cama asignada, otros 23. Pese a las apreturas, no se suspendieron intervenciones quirúrgicas. La Arrixaca tiene poco margen para la anulación de cirugía programada, porque sus quirófanos se centran en intervenciones complejas y graves que no pueden ser derivadas a centros concertados. Sin embargo, no es descartable que en los próximos días o semanas tenga que tomarse esta medida, como ya ha ocurrido en los últimos inviernos. Más que por el colapso en Urgencias, por la falta de camas disponibles en Reanimación y UCI.

Avería en Yecla

A los problemas de espacio, La Arrixaca suma su condición de hospital de referencia regional, lo que hace que soporte una presión asistencial que no es equiparable al resto de la red hospitalaria. Por si fuera poco, su servicio de Urgencias tuvo que asumir el viernes y el sábado a pacientes derivados desde el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, donde el equipo de TAC sufrió una avería, según explicó la directora médico, Yolanda Morales. También se tuvo que atender a varios enfermos de Albacete que requerían de Radiología intervencionista y que no podían ser atendidos en el Hospital General de la ciudad manchega por otra avería.

En cuanto al resto de hospitales, la alta presión asistencial no ha provocado de momento situaciones de colapso equiparables a la que se vive en La Arrixaca. En el Reina Sofía había ayer, a primera hora de la tarde, 19 pacientes a la espera de ingreso, según informó la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Los demás centros no tenían a ningún enfermo sin cama asignada, de acuerdo a estos datos.

«Se vulneran los derechos»

La Asociación de Usuarios de la Sanidad denunció que el colapso en Urgencias de La Arrixaca supone «la vulneración de los derechos de los pacientes», ya que, aunque son atendidos «con toda profesionalidad» por el personal sanitario, sufren demoras no justificables y se ven obligados en algunos casos a aguardar su traslado a planta en el pasillo, lo que atenta contra su intimidad.

Los usuarios advierten de que «faltan recursos materiales y personales», y demandan que se lleve a cabo «de una vez» la prometida ampliación de Urgencias y UCI en La Arrixaca. «Es una tomadura de pelo que las obras sigan sin hacerse, pese a que fueron anunciadas por Domingo Coronado cuando era gerente del hospital», señala la asociación. Los usuarios también reclaman la puesta en marcha de todos los 'boxes' de Urgencias pediátricas, ya que «actualmente están cerrados la mitad», como informó 'La Verdad'. La asociación pide la apertura de los centros de salud en horario de tarde para descongestionar los hospitales, y lamenta que Murcia y su área metropolitana sigan «con solo tres servicios de Urgencias de Atención Primaria».