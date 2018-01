Un vecino gana diez mil euros con Cadena 100 LV CEUTÍ Viernes, 19 enero 2018, 10:03

Un vecino de Ceutí, Miguel Ángel Gómez García, oyente fiel de Cadena 100, ha ganado 10.000 euros, el mayor premio de la radio en España. Así lo aseguró ayer la emisora musical en un comunicado. A las 9.20 de la mañana, los presentadores Javi Nieves y Mar Amate abrieron el sobre con una fecha, el 28 de agosto. Precisamente, el día del cumpleaños de Miguel Ángel, que a esa hora circulaba como todas las jornadas en el camión de su empresa, Cercados Albamalla. Al escuchar la fecha, paró el vehículo y tras unos frenéticos minutos llamando al teléfono de la radio, consiguió ser la persona número cien en conectar con el programa, convirtiéndose en el ganador de los 10.000 euros. «Estaba temblando de los nervios, y cuando me han dicho que era el ganador me he puesto a gritar como un loco y mis compañeros se llevaban las manos a la cabeza alucinados». Tapará algunos agujeros y se dará el capricho de un viaje.