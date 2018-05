Unanimidad para exigir a la empresa y a la Consejería la renovación de la flota de la línea 42 de Ricote JESÚS YELO Ricote Martes, 15 mayo 2018, 09:19

El Pleno de Ricote aprobó por unanimidad una moción de la edil del Grupo Aire, María Victoria Martínez, para «instar a la empresa concesionaria y a la Consejería de Fomento a que se garantice tanto la renovación de la flota de vehículos de la línea 42B como la adaptación de los autobuses a las normas de accesibilidad prescindiendo de los modelos de vehículos altos».

En la moción, se expone que «se ha observado como numerosos autobuses que se ponen a disposición de los vecinos de la línea 42B no reúnen las condiciones de accesibilidad al tener diversas escaleras y no disponer de rampas, dificultando así su uso ya no solo por personas con discapacidad sino por numerosas personas mayores que utilizan el transporte público para desplazarse a las consultas médicas, entre otras cosas».

Aire considera que la actual flota de la concesionaria «dispone de vehículos completamente adaptados que suelen reservarse para línea urbanas y no para las periféricas». Así, «lo que se debe reivindicar por el Ayuntamiento es la utilización siempre de autobuses planos que cumplan la legislación en materia de accesibilidad y barreras y que se renueve la flota». El portavoz del PSOE, José María García Avilés, expuso que «en el Plan Director de Transportes ya está contemplado».