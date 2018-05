Un transportista denuncia que los Mossos han 'secuestrado' su camión Jesús Antonio López (i) charla con uno de sus empleados, ayer en Tarragona, junto a su camión. / LV Dice que no le dejan traer a Murcia el vehículo y que le obligan a repararlo en un taller catalán JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 16 mayo 2018, 04:02

Siente impotencia cada vez que observa su camión, porque Jesús Antonio López, gerente de la empresa de transporte Tipismo S.L., aún no se puede creer que los Mossos d'Esquadra tengan retenido un camión de su firma, que llevaba naranjas a Perpiñán. Este murciano denuncia que los agentes catalanes le obligan a reparar una avería del vehículo en un taller de Reus (Tarragona). «Dicen que si no lo llevo al taller de Reus, que mi camión no sale de aquí, que no lo puedo llevar a Murcia», lamenta, mientras se echa las manos a la cabeza.

La odisea comenzó ayer, cuando a uno de sus camioneros le pararon los Mossos en un control. «Vieron que el piloto del AD-Blu -un sistema anticontaminante- estaba encendido, por lo que inmovilizaron el vehículo», relata López. Cuando su empleado le contó lo que había sucedido, el gerente no dudó en coger una 'góndola', de las que transportan maquinaria, para viajar hasta Cataluña con la intención de traer de regreso su camión. «Me han dado la sanción, de 200 euros, nada más llegar. Y he tenido que mandar otra cabeza tractora para entregar las naranjas a mi cliente de Perpiñán», asegura.

En ese momento, López llamó a un taller de Murcia y le dijeron que la avería costaba arreglarla 1.700 euros. «Los Mossos dicen que no, que tengo que arreglarlo en el taller de Reus porque estoy en su territorio. ¡Claro, arreglarlo aquí me cuesta 5.000 euros!», relata. «La Ley de Transportes deja bien claro que se puede inmovilizar un vehículo por no tener autorización de transporte, por manipular el tacógrafo o el limitador de velocidad y por exceso de carga. Es decir, que no me pueden inmovilizar el camión porque a ellos les da la gana», indica López.

Este murciano se enciende más aún cuando recuerda que el mosso con el que habló en primer lugar «me chuleó». «Nada más verme, me dijo: 'Te digo yo que no te llevas el camión. O lo arreglas aquí o lo mandas al desguace'. No hay derecho a esto. ¿Pero qué se han creído?», se pregunta.

Una reunión

Seguidamente, López llamó ayer a su abogado para contarle lo sucedido porque tiene pensamiento de denunciar los hechos ante la Guardia Civil. «Lo haré cuando llegue a Murcia. Dice mi letrado que no tiene mucho sentido denunciar a los Mossos d'Esquadra en su propio cuartel», relata. «He llamado al 112, a un número de teléfono que hay en la denuncia y he conseguido hablar con el mayor de los Mossos. Este sí me ha tratado con respeto. Pero se basa en que me inmovilizan el camión por una ley que ellos dicen que van a aprobar. No existe aún», se indigna López.

El gerente de la firma de Librilla está citado hoy a mantener un encuentro con el mayor de los mossos, el director de Transportes y el director de Tráfico de la Generalitat. «Voy a ver de qué manera se puede solucionar esto, porque es surrealista. A quien se lo cuente no se lo cree», lamenta. Y sentencia: «Yo no voy a cometer ninguna ilegalidad. Me quedaré aquí hasta que me pueda llevar mi camión a Murcia».