Cs y UYD tildan de «chapuza» la moción de censura de PSOE e IU Abarán Ambos grupos rechazan un «gobierno de urgencia» y allanan la investidura del candidato del Partido Popular JESÚS YELO Jueves, 22 febrero 2018, 04:10

De «tomadura de pelo y chapuza» calificaron ayer los grupos políticos Ciudadanos y Unión y Desarrollo (UYD) la propuesta formulada por el PSOE para desbancar al Partido Popular (PP) de la alcaldía de Abarán. La negativa de las dos formaciones no hace sino allanar el camino para que el candidato del PP, José Miguel Manzanares, se convierta en el nuevo regidor, cuya elección está a la espera de la remisión por parte de la Junta Electoral de Zona de Cieza de la correspondiente acta de concejal y la posterior convocatoria del Pleno que, según fuentes municipales, podría celebrará antes del próximo miércoles.

La respuesta de la concejal de Ciudadanos, Rosa García, y del edil de UYD, Fernando Martínez, a la propuesta del PSOE de gobernabilidad junto a Izquierda Unida de Abarán, no ha podido ser más clara y contundente. A la iniciativa de la formación de un gobierno de coalición con IU y cuyo funcionamiento sería a modo de gestora, Ciudadanos y UYD han respondido que «Abarán necesita un gobierno estable y no una gestora, figura que, además, no sería aplicable a la situación de Abarán. No somos Marbella», apuntaron.

En su propuesta, el PSOE precisaba que, «aunque se recabe el apoyo del resto de concejales», «este gobierno de urgencia lo formarán exclusivamente las formaciones de IU y PSOE, sin que hubiera concejales liberados y con las correspondientes remuneraciones por asistencia a plenos».

«Un cheque en blanco»

La alcaldía, según la propuesta de moción de censura, correspondería al partido socialista. En tal sentido, Ciudadanos y Unión y Desarrollo coinciden en señalar que resulta evidente que «se necesita un alcalde liberado y con concejales liberados. De lo contrario, ¿quién dirigiría el Ayuntamiento si todos tienen trabajo?».

Las dos formaciones han negado su apoyo al PSOE porque, «más que una propuesta de gobernabilidad, nos parece una chapuza. Se nos presenta un documento cerrado sin posibilidad de opinar ni aportar y, además, hay que añadir la falta de confianza mostrada hacia nosotros, ya que se nos pide un cheque en blanco que no estamos dispuestos a firmar», sentenciaron.

En este aspecto, ambos concejales afearon al candidato del PSOE, Ignacio Carrillo, que «en la firma del citado documento, que lleva fecha del pasado 29 de enero, aparece de su puño y letra que no nos pondremos en contacto con Ciudadanos y UYD hasta que no sea segura la dimisión del alcalde».

Finalmente, ambas formaciones municipales concluyen que, «en realidad, el PSOE jamás ha querido gobernar durante esta legislatura y la prueba es que las matemáticas no fallan y son necesarios nueve votos y a dos de las personas no se nos da la oportunidad de opinar».

Los portavoces de estos partidos también insistieron en que «el documento que nos presentan para firmar nadie en su sano juicio lo firmaría. De ahí que no apoyaremos en absoluto lo que el PSOE denomina 'gobierno de estabilidad' y que para nosotros es cualquier otra cosa menos gobierno y muchísimo menos de estabilidad».