El PP retiene la alcaldía por la falta de acuerdo de la oposición El nuevo alcalde de Abarán, José Miguel Manzanares (c), recibe los aplausos de otros ediles durante el Pleno celebrado anoche. / J. A. Moreno El nuevo regidor José Miguel Manzanares se marca como retos crear empleo entre los jóvenes y mejorar la limpieza y la seguridad ciudadana JESÚS YELO ABARÁN Sábado, 24 febrero 2018, 02:00

Se cumplió el guion y no hubo sorpresas, a pesar de que cinco fueron las candidaturas que se presentaron para hacerse con la vara de mando de Abarán. El edil del PP José Miguel Manzanares Peñaranda se convirtió anoche en el nuevo alcalde, el octavo desde el comienzo de la etapa democrática en España, sustituyendo a Jesús Molina, del mismo partido. La votación fue a mano alzada y cada uno de los grupos votó a su candidato. Es decir, siete votos para el PP, cuatro para el PSOE, tres para IU, uno para Ciudadanos y otro para UYD. La única que no pudo votar fue la edil no adscrita, Nefertari Gómez, al no tener grupo propio.

Había mucha expectación por conocer el nombre del nuevo regidor y el Salón de Plenos se llenó, sobre todo después de que el PSOE lanzase una segunda oferta a la oposición 24 horas antes de la sesión. Del PP asistieron, entre otros, su coordinador regional, Miguel Ángel Miralles, y por parte del PSRM José Antonio Peñalver. El nuevo regidor abaranero, José Miguel Manzanares, tiene 46 años, está casado, es padre de dos hijos y conoce bien los entresijos del Ayuntamiento porque trabaja en el Consistorio como personal laboral fijo desde 1996.

«Cercanía y diálogo»

En sus primeras palabras como regidor agradeció a su predecesor, Jesús Molina, «el trabajo, dedicación y esfuerzo a lo largo de once años al servicio de nuestro pueblo». También aseguró que asume la gestión de la alcaldía desde «el rigor, la honestidad, la cercanía y el dialogo». Los principales objetivos que se marca de cara al final de la legislatura, antes de las elecciones municipales de 2019, serán «contribuir al embellecimiento de nuestro pueblo, mejorar la limpieza y seguridad de nuestros vecinos y crear empleo y oportunidades para los jóvenes».

Manzanares insistió en su compromiso de «dialogar y trabajar con todos los miembros para buscar siempre hacer de Abarán ese pueblo que todos esperamos». El resultado de la votación evidenció la división de los dos partidos de izquierdas, que no supieron llegar a un acuerdo para arrebatar la vara de mando al PP. El candidato de IU, Pablo Rodríguez Soler, fue contundente al hacer autocrítica: «O la posición cambiamos o nunca quitaremos al PP del gobierno local, hemos sido los más generosos, marcado los tiempos y hechas las mejores propuestas, pero todos tenemos culpa y si no nos unimos, no haremos nada». El candidato socialista, Ignacio Carrillo, dijo que no ha existido voluntad de entendimiento». Todos los grupos desearon a Manzanares «mucha suerte y éxitos en su gestión».