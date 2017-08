El PSOE denuncia el abandono del ecoparque de Abarán Colchones y muebles tirados en el ecoparque de Abarán. Moreno / J. A. J. YELO ABARÁN Lunes, 7 agosto 2017, 10:38

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Abarán denuncia «el estado de abandono y suciedad que sufre el ecoparque». Tanto Antonio Moreno, portavoz, como la concejal Isabel Pérez visitaron las instalaciones, «preocupados por la creciente aparición de depósitos incontrolados de objetos junto a contenedores». Además, manifestaron que «nos hemos encontrado con un ecoparque que no se le puede llamar así pues no cumple con las funciones para las que fue creado». De hecho, advierten de que «está cerrado y no hay nadie que cumpla con un horario de apertura y cierre, y los ciudadanos dejan sus enseres en la puerta porque está cerrado convirtiéndolo en un vertedero». El concejal del PP José Luis Tornero reconoce el deterioro. «Hay que darle un nuevo giro, sobre todo, por los actos vandálicos que ha sufrido», y lamentó que «los vecinos depositen allí todo tipo de escombros y mobiliario pese a que hace 15 días procedimos a su limpieza».