El Pleno aprueba una refinanciación de deuda de casi 7,2 millones de euros Jesús Amo se dirige a los trabajadores agrícolas contratados a través de los Consejos Comarcales. / AYTO Un centenar de trabajadores agrícolas firman sus contratos tras recibir el Consistorio el aval de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria ZENÓN GUILLÉN Murcia Martes, 8 agosto 2017, 02:25

El nuevo alcalde de Moratalla, Jesús Amo, parece decidido a enderezar la gestión económica del Ayuntamiento. La Corporación municipal ha aprobado en un Pleno extraordinario varias operaciones de refinanciación de deuda por valor de 7.170.879,02 euros. La propuesta para adherirse al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación de Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, salió adelante con los votos a favor del PSOE y de Izquierda Unida -socios de gobierno- y la abstención del PP.

La primera medida, contemplada en la disposición adicional 98 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, prevé la conversión de un total de 2.045.000 euros de deuda vigente a corto plazo en operaciones de crédito a largo plazo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una duración de diez años y un tipo de interés al 1,54%.

Igualmente, se refinanciarán operaciones por valor de 5.125.879,02 euros. Así, 2.678.165,42 euros servirán para cancelar la deuda con la Agencia Estatal Tributaria, mientras que 2.243.108,62 euros liquidarán los pagos pendientes con la Seguridad Social. El resto, 204.604,98 euros, son a cargo de deuda total sujeta a retención de la participación de los ingresos del Estado de 2008 y 2009. Con estas operaciones, el Consistorio moratallero conseguirá aliviar la presión sobre el funcionamiento diario de la institución, a la vez que permitirán contar con mayor liquidez, al ampliarse a diez años el plazo de amortización.

Otra consecuencia directa es la anulación de la deuda aplazada con la Seguridad Social, lo que supone que el Ayuntamiento no tendrá que hacer frente a las amortizaciones mensuales del citado aplazamiento. Por otro lado, la mayoría de la deuda con la Agencia Tributaria es no tributaria, principalmente con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, lo que permitirá, a su vez, atender todo lo pendiente con esta institución, además de recibir las cantidades correspondiente de los tributos del Estado de forma directa, que actualmente no son percibidas al ser compensadas por Hacienda con su retención.

El regidor socialista pretende con estas medidas ir resolviendo el pasivo acumulado a través de medidas de refinanciación, con la intención de que la difícil situación económica no merme los servicios que reciben los vecinos y, a la vez, que no se incremente la presión fiscal.

Por otra parte, tras haber superado el Ayuntamiento sus problemas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, los 97 trabajadores agrícolas de los Consejos Comarcales firmaron sus contratos para los próximos tres meses.

Jesús Amo, acompañado de los concejales de Hacienda, Miguel Martínez, y de Pedanías, Eva Ibáñez, explicó a todo el personal la nueva organización para el desarrollo de los trabajos.