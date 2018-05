Una pelea multitudinaria entre decenas de personas deja ocho heridos en Albudeite Efectivos de la Guardia Civil y Policía Local se han desplazado hasta el lugar, donde han solicitado la asistencia de tres ambulancias LA VERDAD Domingo, 20 mayo 2018, 09:53

Cinco hombres y tres mujeres han resultado heridos leves en una pelea multitudinaria en la que han participado entre 30 y 40 personas de madrugada en el término municipal de Albudeite, durante las fiestas de San Isidro Labrador.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido diversas llamadas a partir de las 02.37 de la pasada noche informando de una pelea multitudinaria entre decenas de personas.

Los llamantes informan que se esta produciendo un enfrentamiento tumultuoso en la Plaza de España, al lado del ayuntamiento y en la zona de la estación en el término municipal de Albudeite. Posteriormente se ha recibido también una llamada del concejal de festejos del ayuntamiento de Albudeite solicitando urgentemente la presencia de Guarcia Civil.

Una vez la patrulla de la Benemérita se ha personado en el lugar se ha solicitado también la asistencia de Policía Local, a la vez que se pedía que acudieran al lugar hasta tres ambulancias, puesto que una persona presentaba heridas y otra estaba inconsciente.

Los sanitarios han atendido in situ a 8 personas (5 varones y 3 mujeres) de diversas heridas que no han revestido gravedad. No ha sido necesario realizar ningún traslado sanitario.

Los heridos han sido atendidos por el personal sanitario de la ambulancia del servicio de urgencias de Mula in situ y son:

- Varón de 22 años que ha sufrido una crisis de ansiedad/histeria.

- Varon con erosiones.

- Mujer de 16 años con hematoma.

- Mujer de 19 años con erosiones.

- Varón de 43 años policontuisionado.

- Varon de 22 años con heridas.

- Varón de 22 años policontusionado.

-Mujer de 29 años policontusionada.