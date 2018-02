«'El Paletas' iba con sus dos colegas» 00:31 'El Buli', uno de los señalados por el hijo de la víctima como testigos de los disparos, en un vídeo en el que su hijo pequeño conduce su coche. El hijo del rumano muerto en Nochevieja afirma que al supuesto homicida le acompañaban dos testigos que están en paradero desconocido JORGE GARCÍA BADÍA ALGUAZAS Viernes, 16 febrero 2018, 11:43

La pregunta que Valerica formuló a 'El Paletas' desde la ventana de su casa, «¿quieres matar a toda la familia?», recibió la peor de las respuestas: un disparo que le costó su propia vida. «En todo momento, José amenazaba diciendo '¡váis a morir!', disparó directamente a la cabeza de mi padre», sentenció Leonard en su declaración en los juzgados de Molina de Segura. No fue el único dato de interés que dio el hijo de la víctima mortal para la investigación del homicidio ocurrido en Nochevieja en Alguazas, ya que afirmó que el supuesto pistolero llegó acompañado de 'El Lolo' y 'El Buli'. «Iban dos personas más con él».

Y aseguró que «si los veo los conozco, son sus dos colegas de delincuencia desde pequeños, según comenta la gente». Parece que la gente no va muy desencaminada, ya que ambos fueron citados a declarar como testigos el pasado jueves, entre otros motivos, para aclarar si presenciaron los tres disparos que José T. C., alias 'El Paletas', presuntamente realizó contra la vivienda de Valerica. Sin embargo, no comparecieron.

A 'El Buli' se lo ha tragado la tierra desde Nochevieja; cuenta con antecedentes por robo con fuerza, tiene pendiente una orden de ingreso en prisión y un juicio por la agresión a unos policías locales de Alguazas que trataban de impedir que ocupase una vivienda. Este joven cogió la muleta de su tío y supuestamente la emprendió a golpes contra uno de los agentes. Los juzgados de Molina le volverán a citar a declarar y si no comparece, se emitirá una orden de búsqueda y captura contra él.

El cerco no deja de estrecharse, ya que ayer empezó a divulgarse por WhatsApp un vídeo en el que 'El Buli' tiene a su hijo sentado en su regazo y al volante del coche familiar. En la radio suena una canción de flamenco a todo volumen y mientras 'El Buli' mete las marchas, el pequeño, de unos 5 años, conduce y toca el claxon. En el lado del copiloto una mujer exclama «¡mira a la mama!», mientras graba la infracción de tráfico. La grabación va acompañada de un mensaje breve y contundente: «Os envío un vídeo de I. C. G., alias 'El Buli', está en busca y captura y reside en Alguazas, conduciendo con su hijo con total impunidad y campando libremente por donde quiere. Ruego máxima difusión para que este delincuente sea puesto en manos de la Justicia».

¿Quieres matar a mi hija?

La declaración de Leonard insiste en que después de ver «caer» a su padre, se asomó a la ventana y «vi a José salir corriendo con los otros dos». También confirmó las hipótesis iniciales sobre el origen de la disputa, al admitir que horas antes de los disparos de Nochevieja tuvo un encontronazo con el supuesto pistolero. Ocurrió cuando metía una barbacoa en su coche y 'El Paletas' tenía su vehículo aparcado justo detrás. «Sin querer pisé el acelerador, entonces José me dijo: ¡Qué haces! ¿Por qué aceleras el coche? ¿Quieres matar a mi hija?».

Tras la discusión, según Leonard, «me pegó dos o tres puñetazos», y no contento con ello, «empezó a impactar su coche contra el mío». Finalmente se personó en la zona la Policía Local y le llevaron al hospital. Horas después de las uvas, Leonard le estaba contando lo sucedido a su padre, Valerica, y miró por la ventana y vio a 'El Paletas'plantado frente a su piso. «Empecé a insultarle, le pregunté por qué me había roto el coche y me dijo: '¡Os voy a matar, hijos de puta rumanos!'». Valerica se asomó a la ventana para echarle a gritos y recibió supuestamente un disparo en la cabeza como respuesta.