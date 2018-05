La oposición exige a la regidora y a los ediles del PP que se rebajen el sueldo a la mitad Ester Hortelano acusa de «machista» al portavoz socialista por pretender que cobre 1.100 euros brutos al mes cuando él se puso 2.827 euros JESÚS YELO Miércoles, 23 mayo 2018, 08:39

La alcaldesa de Blanca, Ester Hortelano (PP), y sus cinco concejales en el Ayuntamiento, que gobiernan en minoría, no están dispuestos a aceptar la exigencia de los tres grupos de la oposición que, a través de una moción presentada por el PSOE, y apoyada por Ciudadanos (CS) y Blanca Lo Primero, instan a que se incluya en el Pleno de junio una propuesta de reducción de las retribuciones económicas que perciben la regidora y el resto de ediles de ejecutivo.

Las pretensiones de la oposición radican en que la alcaldesa pase a cobrar 1.131 euros brutos al mes en 14 pagas frente a los 2.263 euros que cobra en la actualidad; que la concejal Lucía Ato, que cobra 1.237 euros brutos en 14 pagas, pase a recibir 618,75 euros; y que los cuatro concejales delegados (Amador Ruiz, Ángel Pablo Cano, Juan Manuel Molina y María del Carmen Ríos), que cobran 462 euros brutos en 14 pagas, reciban 231 euros brutos.

Tanto el equipo de gobierno como la oposición se reprocharon las decisiones de unos y otros, y el asunto puede acabar en los tribunales, tal y como confirmó el portavoz socialista, Pedro Luis Molina, que previamente realizará una consulta a la Administración local.

La propuesta, tratada y debatida en la última sesión, generó tensión y polémica. Molina, anterior alcalde, argumentó su petición en que «el PP no presenta Presupuestos, ni Plan de Ajuste, ni toma ninguna medida para acabar con la morosidad en Blanca, y durante el año y medio que gobernamos gestionamos vuestras miserias durante más de 20 años».

Notificación del Ministerio

Y arremetió contra el PP que «en enero recibió una notificación del Ministerio de Hacienda señalándole como uno de los peores ayuntamientos de España en cuanto a morosidad y advirtiéndole de la necesidad de tomar medidas de reducción de gastos o incrementos de ingresos bajo amenaza de sanciones por incompetencia y mala gestión», según Molina.

La alcaldesa señaló ayer que «esta iniciativa no la llevaré al Pleno porque es una moción de ruego y no resolutiva». Recalcó que «la propuesta de reducción de sueldos es competencia de la alcaldía aunque la aprobación corresponde al Pleno y está claro que no voy a aceptarla». Hortelano reveló que «cuento con informe de Intervención que avala nuestra postura».

La regidora, que recordó que «la notificación de Hacienda hace referencia a los años 2015 y 2016 donde gobernaba el PSOE», calificó como una «irresponsabilidad» tal propuesta, máxime teniendo en cuenta las declaraciones del anterior alcalde donde reconocía el esfuerzo «que hice de rebajarme el sueldo cuando entré a finales de diciembre de 2016 en un 20%». E insistió en «la incoherencia de esta propuesta pues hay que recordar que este señor se puso un sueldo de 2.827 euros brutos al mes y ahora pretende que cobre 1.100 euros brutos; a esto le llamo yo machismo». El portavoz socialista le replicó aduciendo que «Hortelano lleva viviendo liberada del Ayuntamiento unos 20 años y ahí radica el problema; querer vivir de la política lleva a mentir sistemáticamente».