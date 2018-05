El Día Movimiento Vino DO, mañana Viernes, 11 mayo 2018, 10:18

El Consejo Regulador DOP Bullas convoca en colaboración con el Ayuntamiento de Mula y coincidiendo con la festividad de San Isidro a todos aquellos que quieran acercarse a disfrutar del brindis simultáneo y colectivo con vino de su DO.

La actividad de celebración del Día Movimiento Vino DO en la DO Bullas se llevará a cabo mañana en el Parque Cristóbal Gabarrón. Comenzará a las 13 horas con la degustación de vinos ofrecidos por la bodegas de esta denominación de origen. A las 13.30 está previsto que los asistentes, junto al resto de las DO españolas participantes, realicen el brindis por el vino con Denominación de Origen, con el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar.

La DO Bullas ha hecho pública esta invitación para acudir a la carpa que instalará dónde se venderá la copa oficial y donde se servirán los vinos. Será una jornada festiva, popular y participativa, ideal para disfrutar y acercarse a descubrir el vino de la DO Bullas.

Mula es uno de los cinco municipios de la Región de Murcia cuyo término municipal está incluido íntegramente en la Zona de Producción de los vinos amparados por la DOP Bullas, territorio que se completa con viñedos de Cehegín, Pliego, Ricote, Bullas y parte de Moratalla, Caravaca, Calasparra y Lorca. Las tierras de Mula, por sus características, son ideales para la producción de uva que reúne las condiciones para lograr vinos dignos de protección con el signo de calidad DOP Bullas.

El Día Movimiento Vino DO se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017 y es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), con la que se persigue poner en valor la importancia que tiene para muchos de nuestros pueblos, municipios y zonas rurales el vino de calidad que se produce en nuestro país.